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"Полиметалл" подводит итоги
ОАО "Хабаровский аэропорт" сообщило, что с 1 августа прекращает заправлять топливом шесть авиакомпаний, общая сумма долга которых составила более 103 млн руб.
В список должников попали авиакомпании "Домодедовские авиалинии", ГТК "Россия", "ВИМ-АВИА", "Сибирь", "Восток" и "Дальавиа". Наибольшие проблемы с погашением задолженности могут возникнуть у "Дальавиа", поскольку за последние шесть месяцев финансовое положение перевозчика резко ухудшилось.
По официальному сообщению ОАО "Хабаровский аэропорт", эти суммы складываются из просроченной оплаты за топливо и за услуги по заправке самолетов. В частности, задолженность "Домодедовских авиалиний" составляет порядка 6,9 млн руб, "Сибирь" - 6,4 млн руб., ГТК "Россия" - 4,04 млн руб., "ВИМ-АВИА" - 4,97 млн руб., "Восток" - 5,96 млн руб. Одним из самых "передовых" должников является компания "Дальавиа", чья сумма долга зашкаливает за 58 млн руб.
Однако представители федеральных авиакомпаний в один голос уверяют, что оплатят свои долги до конца июля.
- Всю сумму мы оплатим в самые короткие сроки, - комментирует пресс-секретарь "Сибири" Ирина КОЛЕСНИКОВА. - Подобная ситуация сложилась из-за того, что наша компания - одна из немногих, кто совершает рейсы в таком количестве, только за выходные дни у нас их около шести. Причиной же нашей задолженности стал тот факт, что за обслуживание воздушных судов авиакомпании в выходные дни мы платим аэропорту среди недели, соответственно деньги поступают не вовремя. Со своей стороны мы обязуемся закрыть весь долг к концу месяца.
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании "ВИМ-АВИА", с Хабаровским аэропортом составлен согласованный график платежей, в соответствии с которым и погашаются рабочие задолженности, что является частью производственного процесса.
Хуже обстоят дела с местным авиаперевозчиком "Дальавиа". Как сообщил пресс-секретарь компании Алексей БОНДАРЕНКО: "Весь долг наша сторона оплатит до конца месяца".
Но гендиректор авиакомпании Валерий ЧИЧИЛИМОВ заявил на расширенном заседании правительства Хабаровского края, что в первом полугодии 2008 года финансовое положение "Дальавиа" резко ухудшилось. По его словам, компанию вытесняют с наиболее доходного направления Москва - Хабаровск конкуренты, эксплуатирующие более экономичные самолеты иностранного производства. Одной из самых значимых причин ухудшения финансового положения стало подорожание цен на авиатопливо.
- Расходы авиакомпании в первом полугодии выросли на 369 млн руб., что на 40,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года, - пояснил он. - Удельный вес таких затрат в общих расходах вырос с 35% до 42%. По результатам первого полугодия убытки составили 621 млн руб.
Топ-менеджмент компании надеется на поддержку краевых властей. Без нее авиаперевозчику придется сокращать сеть региональных маршрутов. "Именно эти рейсы приносят компании значимые убытки", - сказал Валерий ЧИЧИЛИМОВ.
- Мы всегда поддерживали "Дальавиа" морально и ресурсно, - ответил на это губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ. - Но если вы сократите какие-то социально значимые рейсы, мы переживем и без вас. А если мы к вам повернемся не то что спиной, а хотя бы боком, то вы просто-напросто умрете, исчезнете как класс.
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