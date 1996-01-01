www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Средняя зарплата в Приморье достигла 16,5 тыс. руб.

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Численность экономически активного населения Приморья к концу июня составила 1103,5 тыс. человек. Из их числа 1028,1 тыс. человек (93%) были заняты в экономике и 75,4 тыс. не имели занятия, но активно его искали и классифицировались как безработные. Уровень безработицы на конец июня составил 7%.

Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе Приморскстата, на 1 июля 2008 года в органах госслужбы занятости состояло на учете 32,7 тыс. граждан, из них 30,2 тыс. человек имели статус безработного, получают пособие по безработице - 22,4 тыс. На краевой центр приходится 7,4% безработных.

Среднемесячная заработная плата по краю по полному кругу организаций в мае составила 16501,7 руб., что выше мая прошлого года на 29% (реальный размер вырос на 13%). Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в организациях воздушного транспорта (в 2 раза выше среднекраевого уровня); финансовой деятельности (в 1,8); рыболовства (в 1,7); железнодорожного транспорта и по производству, передаче и распределению электроэнергии (в 1,5 раза). Значительно ниже среднекраевого уровня заработная плата в организациях сельского хозяйства, текстильного производства, по производству офисного оборудования и вычислительной техники, резиновых и пластмассовых изделий, мебели, готовых металлических изделий, обработки вторичного сырья.

На 1 июля 2008 г. просроченная задолженность по выдаче средств на зарплату работникам крупных и средних организаций наблюдаемых видов экономической деятельности сложилась в сумме 47,9 млн руб., что меньше предыдущего месяца на 8%. Из федерального бюджета не выплачена зарплата в размере 2,4 млн руб., остальная задолженность сложилась из-за недостатка средств у организаций.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru