Средняя зарплата в Приморье достигла 16,5 тыс. руб.

Численность экономически активного населения Приморья к концу июня составила 1103,5 тыс. человек. Из их числа 1028,1 тыс. человек (93%) были заняты в экономике и 75,4 тыс. не имели занятия, но активно его искали и классифицировались как безработные. Уровень безработицы на конец июня составил 7%.

Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе Приморскстата, на 1 июля 2008 года в органах госслужбы занятости состояло на учете 32,7 тыс. граждан, из них 30,2 тыс. человек имели статус безработного, получают пособие по безработице - 22,4 тыс. На краевой центр приходится 7,4% безработных.

Среднемесячная заработная плата по краю по полному кругу организаций в мае составила 16501,7 руб., что выше мая прошлого года на 29% (реальный размер вырос на 13%). Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в организациях воздушного транспорта (в 2 раза выше среднекраевого уровня); финансовой деятельности (в 1,8); рыболовства (в 1,7); железнодорожного транспорта и по производству, передаче и распределению электроэнергии (в 1,5 раза). Значительно ниже среднекраевого уровня заработная плата в организациях сельского хозяйства, текстильного производства, по производству офисного оборудования и вычислительной техники, резиновых и пластмассовых изделий, мебели, готовых металлических изделий, обработки вторичного сырья.

На 1 июля 2008 г. просроченная задолженность по выдаче средств на зарплату работникам крупных и средних организаций наблюдаемых видов экономической деятельности сложилась в сумме 47,9 млн руб., что меньше предыдущего месяца на 8%. Из федерального бюджета не выплачена зарплата в размере 2,4 млн руб., остальная задолженность сложилась из-за недостатка средств у организаций.