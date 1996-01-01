Президент подписал закон по содействию жилищному строительству и о приватизации недвижимости малым бизнесом

Жилищное строительство

Как сообщила пресс-служба главы государства, закон принят в целях содействия развитию жилищного строительства и формированию рынка доступного жилья, иному развитию территорий регулируются отношения, возникающие между органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. А также устанавливаются особенности создания и деятельности такой некоммерческой организации, как Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства. Законом определяются цели деятельности, задачи и функции данного Фонда, порядок управления им, порядок формирования имущества Фонда, порядок его ликвидации.

Приватизация недвижимости частным бизнесом

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", сообщила пресс-служба главы государства.

Законом предусматривается, что субъекты малого и среднего предпринимательства пользуются преимущественным правом на приобретение арендуемого ими имущества по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном законодательством РФ. В случае если к 1 января 2009г. субъекты РФ не установят предельные значения площадей помещений и срок рассрочки, они будут установлены Правительством РФ.