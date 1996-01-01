Амортизация настигла пожарную сигнализацию

Фирма не имеет права единовременно списать затраты на проектирование и установку пожарно-охранной сигнализации, уменьшив тем самым базу по налогу на прибыль. Такая система относится к основным средствам, следовательно, затраты на ее приобретение, проектирование и установку следует учитывать в форме амортизационных отчислений. Об этом лишний раз уведомляет чересчур торопливых предпринимателей ФАС Волго-Вятского округа в своем постановлении от 19 июня 2008 г. по делу № А38-2517/2007-12-166.