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Стажировка за чужой счет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Приморье уровень безработицы сократился на 20%. Это один из лучших показателей в России. В снижении показателей по безработице не последнее место занимает программа профессиональной подготовки и переподготовки безработных граждан, проводимая Приморской службой занятости. В рамках программы ежегодно более 5000 безработных из всех районов Приморского края получают новые профессии, что помогает им в дальнейшем трудоустроиться.

Об эффективности программы ДДГ "ЗР" рассказала начальник отдела профориентации и профессионального обучения Управления государственной службы занятости населения Приморского края Ирина ФЕДОРЕЕВА.

- Что входит в программу профессиональной подготовки и переподготовки безработных граждан?

- Профессиональная подготовка безработных - это краткосрочное обучение от 2-х недель до 6 месяцев, хотя в редких случаях бывают курсы до одного года. Так, несколько лет назад из числа безработных мы готовили педагогов в школы. В настоящее время сложившийся средний срок профессионального обучения у нас в крае - 2,5 месяца. Среди видов можно выделить: подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка.

- Стажировка? Видимо, этот вид профессиональной подготовки предназначен для молодых специалистов?

- Да, конечно. Притом стажировка может быть как частью учебного плана, так и самостоятельным видом обучения. Ведь, как правило, выпускников профессиональных учебных заведений не принимают на работу из-за отсутствия опыта работы. Поэтому, на мой взгляд, это очень эффективная форма борьбы с безработицей. Мы заключаем договор с предприятиями на допустимые по закону сроки. С одной стороны, молодой специалист получает практические навыки, с другой - работодатель присматривается к специалисту и по окончании стажировки может предложить работу. Кроме того, сами работодатели на время стажировки зарплату могут и не платить, стипендию платит служба занятости.

- А какой размер стипендии?

- Стипендия зависит от размера пособия по безработице. Примерно от 1 до 3 тыс. руб.

- Ирина Георгиевна, обучение каким специальностям предлагает в этом году служба занятости? По-прежнему парикмахер, косметолог, менеджер?

- В настоящий момент развивается строительство, поэтому в основном мы предлагаем пройти обучение рабочим профессиям, ведь именно в этой области специалисты всех уровней наиболее востребованы на рынке труда. Конечно, готовим менеджеров финансовых, рекламных, офис - менеджеров, специалистов по кадрам, брокеров по недвижимости. Парикмахеры, визажисты, косметологи, операторы ПК - эти курсы по-прежнему востребованы для женщин, ведь именно они составляют большую часть безработных. Кроме того, очень многих мы обучаем на водителей, продавцов, поваров, электрогазосварщиков, пользователей ПК и т.д. Часть молодых людей проходит обучение на водителей непосредственно перед армией. Это своего рода форма превентивных мер борьбы с безработицей. Ведь в армии, работая водителем, молодой человек получает необходимый опыт, и в последствии ему не так сложно будет найти работу.

Досье

В Приморском крае ежегодно в программе профессиональной подготовки и переподготовки участвуют более 5 тыс. безработных. За первое полугодие 2008 г. направлено на переподготовку - 2 658 человек. Уже закончили переобучение 1 891 человек. Процент трудоустройства безработных граждан после прохождения обучения колеблется от 87 до 55% в различные периоды. За первое полугодие этот процент составил 65,6%.
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