Проверок предпринимателей меньше не стало

Как известно, одним из первых Указов президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА стал Указ о сокращении количества проверок предпринимателей. А сократились ли они и соответственно количество контролеров? Оказалось, пока нет, все идет по-прежнему.

Так, в отделе потребительского рынка и услуг кавалеровской райадминистрации как работало 2 человека, так и работают. Говорят, раз в месяц-полтора участвуют в совместных рейдах-проверках предпринимателей наряду с сотрудниками ветстанции, Роспотребнадзора и РОВД.

В кавалеровском отделении территориального отдела управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Дальнегорске трудятся 4 человека. Сокращений штата не предвидится. По 134-му ФЗ раз в два года сотрудники проверяют учреждения, предприятия и предпринимателей.

Начальник Кавалеровского филиала КГУ Приморская ветеринарная служба Евгений ГЕЙКО сообщил, что в штате - 11 человек: 6 врачей и остальные - административный аппарат. Никого не сокращали. Продолжает действовать график проверок предпринимателей, утвержденный в начале года. Хотя раньше предпринимателей проверяли раз в два года, а теперь, по Указу президента, будут проверять раз в три года (это не касается рыночной продукции, которая проверяется ежедневно). Но ветеринары ждут, когда их Минсельхозпрод разработает методические рекомендации к Указу.

В штате отдела по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и исполнения административного законодательства (ОБППР и АЗ) кавалеровского ровд - три человека. Как пояснили старший инспектор отдела Елена СУХОВА и инспектор Марина НАУМЫЧЕВА, к Указу еще не было никаких постановлений, поправок к закону о милиции, закону о защите прав потребителей, к Налоговому кодексу. Не было соответствующих распоряжений о сокращении проверок и из краевого УВД. Поэтому на проверки инспекторы ходят с прежней регулярностью. То есть не чаще раза в месяц. Проверки осуществляются как по жалобам покупателей, так и в рамках плановых мероприятий, действующих краевых программ "Алкоголь", "Фармаколог", "Контрафакт", "Рынок", "Путина", "Подросток" и др.