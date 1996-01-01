Председатель Правительства РФ Владимир ПУТИН подписал постановление о новом порядке экспорта морепродуктов

Согласно документу весь улов до отправки за границу будет в обязательном порядке доставляться на таможенную территорию России. Главная цель - борьба с браконьерством и снижение цены на рыбу.

Еще в декабре 2007 г. глава Госкомрыболовства Андрей КРАЙНИЙ сообщил о намерении государства ввести законодательные нормы, согласно которым вся вылавливаемая на территории России рыба должна поставляться в российские порты на регистрацию. Постановление включили в пакет документов вместе с порядком продажи через биржи.

Замысел в том, что рыбаки сразу после оформления улова на территории РФ смогут продать его через биржу. Однако инфраструктура портов до сих не соответствует требованиям новой схемы. Нет подходящих площадок, не хватает холодильных мощностей. Могут возникнуть заторы, в которых улов просто пропадет. В результате оптовая продажа из пакета документов выпала. Постановление №486 от 30 июня 2008 г. обязывает рыбаков лишь доставлять весь улов на таможенную территорию России. Впрочем, еще до начала действия этого постановления, то есть до 1 января 2009 г., специалисты надеются разработать механизм работы рыбных бирж и подготовить всю инфраструктуру.

По замыслу разработчиков новая схема позволит эффективнее бороться с браконьерами. За последние 15 лет одних только крабов в российских водах каждый год вылавливают в 5-7 раз больше квоты. По статистике Японии и Южной Кореи, речь идет о 350 тыс. т краба в год на сумму более $2 млрд. Эти цифры совпадают с оценками российских спецслужб. Общий объем браконьерского вылова рыбы и морепродуктов в России ежегодно составляет 1,25 млн т в год. Это почти половина официальной годовой добычи водных биоресурсов в стране (3,25 млн т в 2007 году). Эти цифры сообщил Андрей Крайний.

Кроме того, по его мнению, постановление позволит значительно сократить число посредников, а значит, оптовики и розница смогут закупать морепродукты по более низкой цене. В результате цены на рыбную продукцию в России могут упасть на 20-40%, а уровень ее потребления вырастет с 12,6 кг, по данным Росстата на 2007 год, до 23 кг на человека в год.

"Доставка на таможенную территорию означает, что все добытые в указанных морях водные биологические ресурсы и продукты их переработки должны быть задекларированы на территории России. Нововведение не создаст больших проблем, если все институты, отвечающие за эту процедуру, будут работать как часы. Постановление правительства №184 от 19 марта 2008 г. определяет длительность оформления судов в портах не более трех часов. При надлежащем исполнении этого постановления для судна будет не трудно войти в порт, оформиться и проследовать далее к месту доставки груза. Эта мера должна благоприятно отразиться и на развитии морских портов. Ведь оформление судна - это дополнительные финансовые вливания и в бюджет порта. А так как судовладельцам будет выгоднее оформляться там, где это делают быстрее, то такая мера стимулирует конкуренцию между портами", - прокомментировал "ЗР" подписанное постановление вице-президент "Управляющей компании БАМР" Петр САВЧУК.