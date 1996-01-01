Налоговая инспекция : раз проверка, два проверка...

Внимательно ознакомившись с I частью Налогового кодекса, одна из глав которого напрямую посвящена налоговым проверкам, вполне можно подсчитать количество визитов инспекторов в течение года.

"ЗР" освещал данный вопрос на своих страницах неоднократно, однако, судя по количеству вопросов от наших читателей, данная проблема не перестает быть актуальной.

Во-первых, каждому бизнесмену, малому и крупному, надо осознавать: уже в конце каждого года районная налоговая инспекция составляет план о том, сколько предприятий предстоит проверить в следующем году и по каким налогам. Надеяться на то, что проверки удастся избежать, по меньшей мере, наивно.

По мнению Евгении МАМИНОВОЙ, директора компании "Аудит и право", необходимо поднимать общую правовую культуру предпринимателей и культуру самих проверяющих. Подчас инспекторы имеют установку наполнять бюджет любой ценой. Также и налогоплательщики должны спокойнее относиться к проверкам, как это происходит во всем мире. Честно показывать свои доходы они считают своей обязанностью. Сокращать налоговые проверки нет смысла, они проводятся ничуть не чаще, чем это практикуется в мире. В целом это норма, которая свидетельствует о должном уровне информационной безопасности.

Камеральная проверка по своей сути - это проверка арифметики. Такие проверки - аналитическая работа инспекторов, сопоставление данных документации с данными отчетности, которую предоставил налогоплательщик. Сколько раз в год налогоплательщик подает в инспекцию обязательную отчетность о деятельности (декларации, документы, представленные налогоплательщиком для исчисления и уплаты налога, расчеты по налогам, справки об авансовых платежах и др.), столько раз и будет проведена камеральная налоговая проверка.

Задача инспекторов в течение 3-х месяцев выяснить - все ли декларации и расчеты соответствуют предоставленным доказательствам в виде счетов-фактур, договор отгрузки и т.п. Для камеральной проверки ограничение "два раза в год" по одному налогу не предусмотрено.

По словам Натальи КУТЕНКОВОЙ, налогового консультанта, директора "Центра аудита, бухгалтерского учета и налогового права "KNS" - правовед", закон ограничил лишь количество выездных налоговых проверок для физических и юридических лиц.

Итак, уже с 1 января 2007 г. в отношении одного налогоплательщика нельзя проводить более двух выездных налоговых проверок по одному виду налога в календарном году. Исключением является случай, когда решение о проведении проверки принято руководителем ФНС России. Вряд ли такая резолюция будет принята в отношении представителя малого бизнеса. В данном случае разве что стоит насторожиться более крупным налогоплательщикам, особенно тем, кто изо всех сил старается оптимизировать (а точнее, минимизировать) налоговые сборы. Как замечали в неофициальных беседах с корреспондентом ДДГ "ЗР" специалисты Федеральной налоговой службы, периодически посещающие Владивосток с плановыми проверками из Москвы, особенно грешат оптимизацией-минимизацией в Приморье стивидорные компании. Наталья Кутенкова акцентирует внимание бизнесменов: два раза в год налоговая имеет право проверить правильность исчисления прибыли, еще два раза в год - НДС, два раза в год - ЕСН плюс правильность уплаты налога на доходы физических лиц и т.д. При этом можно проверять период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки.

Умножив общее количество налогов на 2, можно получить максимально количество проверок, которым предприятие или индивидуальный предприниматель потенциально может подвергнуться. В теории налоговые инспекции вряд ли запланируют 10 проверок в год на одном и том же предприятии. Но учитывать, что по закону они имеют на это право, все же стоит.

Выездная налоговая проверка не может продолжаться более двух месяцев. Однако этот срок может быть продлен до четырех, а в исключительных случаях - до шести месяцев. Срок самостоятельной выездной проверки филиалов и представительств не должен превышать одного месяца.