Близнецов на работу не принимаем!

Сегодня работодатель подбирает себе подчиненных не только по профессиональным навыкам, но и по определенным знакам зодиака или по именам. Аргументы при этом просты: Раки, например, ленивы, а Девы обидчивы и необязательны.

"Я заметил, когда набирал себе менеджеров, что многие кандидаты опаздывают на последние этапы собеседования, - рассказывает директор крупной строительной компании, пожелавший остаться неназванным, - и, в принципе, не заинтересованы в получении должности. Однако на начальных этапах собеседования они проявляли себя активно и будущее рабочее место их привлекало. Пересмотрев внимательно резюме, я обратил внимание на месяц рождения кандидатов, и оказалось, что все они Раки по знаку зодиака. Почитав гороскоп, я понял, что Раки быстро устают, ленивы. Конечно, я им отказал, но аргументировал свой отказ тем, что они неправильно ответили на вопросы тестов. Не хотел казаться смешным, так как отказать человеку в работе только потому, что он Рак, было бы смешно, но однако потом, когда новый сотрудник приступил бы к своим обязанностям, оказалось бы еще смешнее. Теперь я всегда смотрю в резюме на месяц рождения: Раков, Рыб и Овнов принципиально не беру".

Изначально стоит разобраться, почему люди вообще верят в гороскопы, ведь многие бизнесмены, вставая рано утром на работу, забывают про кофе, а включают телевизор в определенное время, чтобы услышать свой гороскоп. Многие не хотят иметь партнерские отношения с Девами или, допустим, с Рыбами только потому, что звездам так было угодно. У некоторых есть даже свои астрологи, которые составляют им бизнес-гороскопы на день, месяц и год, и именно они, а не опытный коммерческий директор советуют, стоит подписать договор или нет.

"Действие гороскопа можно условно назвать двусторонним, - комментирует психолог Ирина СВЕТИНА. - С одной стороны, получив информацию о предполагаемом ходе событий, восприимчивый человек начинает путем внутреннего аутотренинга подсознательно настраивать себя на то, что предсказанное должно непременно сбыться. Своими действиями он, сам того не осознавая, формирует ситуации, наиболее подходящие для реализации предсказания. С другой стороны, если реальные обстоятельства совпали с предначертанными, вера в гороскоп многократно усиливается, что способствует увеличению интереса к последующим гороскопам. Этот принцип восприятия схож с тягой к азартной игре: выигрывая - хочешь играть дальше, проигрывая - надеешься отыграться".

Многие люди не верят в то, что они могут поддаться влиянию гороскопов, а уж руководители и вообще опровергнут эту информацию. Как сказала директор магазина "Каприз" Алла ЕГОРОВА, "искать себе продавца по знаку зодиака? Что за бред. Если девушка, к примеру, Рыба, еще не факт, что она хорошо будет работать".

Но на практике выходит иначе. Большинство людей считают, что не способны поддаться влиянию "чтецов судьбы", потому что не посещают астрологические салоны. Однако статистика показывает, что тотальный интерес даже у закостенелых прагматиков вызывает такой, казалось бы, безобидный вид предсказания, как гороскоп. В наши дни без него не обходится практически ни одно СМИ. Услуги астрологического характера широко представлены и в Интернете. Кто составляет эти гороскопы, чаще всего остается загадкой, но факт остается фактом - многие люди, сознательно или бессознательно, верят астрологам. По словам специалистов кадровых агентств, многие работодатели сегодня письменно не указывают, что, к примеру, Овны и Львы не годятся на предлагаемую должность, но в устной форме это проговаривается. Сегодня примерно 30% таких клиентов встречается у многих хабаровских кадровых агентств.

"Попадаются такие работодатели, которые не хотят работать с определенными знаками зодиака, - делится своими наблюдениями менеджер Международного кадрового центра Мега-РrofiT Юлия КАЗАНЦЕВА. - Но это больше исходя из личного, житейского опыта. По знакам зодиака выбирать себе сотрудника - это непрофессионально. Бухгалтер Козерог не может быть профессиональнее бухгалтера Водолея только потому, что второму не повезло родиться под той же звездой, что и первому".

По мнению Юлии Казанцевой, в большинстве случаев данные критерии все-таки больше звучат как пожелания, нежели как требование. Руководитель предприятия анализирует некоторые жизненные ситуации, в которых определенные знаки зодиака показали себя не с лучшей стороны.

Однако встречаются еще и не такие выдумщики. В одном из хабаровских кадровых агентств можно встретить заявку от компании, которая ищет бренд-менеджера: "Олям, Светам просьба не беспокоить, а также Львам и Козерогам тоже просьба не звонить". Далее следует перечень всех профессиональных требований. Как отмечает директор этого агентства, такой запрос у них впервые, и вряд ли компания найдет себе подходящую кандидатуру. Так как образованный, серьезный специалист с достаточным опытом работы не пойдет работать к человеку, который оценивает его только потому, что он Миша, рожденный под знаком Весов, а не потому, что он профессиональный менеджер.