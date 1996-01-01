"Семерочка": новострой по карману

Если бы еще полгода назад нам с мужем сказали, что мы станем обладателями просторной квартиры в монолитном новострое, да еще и с видом на Амурский залив, мы бы ни за что не поверили. Тем не менее, это так.

Мысль улучшить жилищные условия, купив квартиру большей площади и заодно избавившись от сомнительного соседства, посещала нас уже давно. Но динамика словно взбесившихся цен на вторичном рынке не оставляла шансов. Да и перспектива переезда из одной панельной многоэтажки с износившимися коммуникациями в другую - на престижные дома нам не хватало средств - не радовала. Варианты покупки строящегося жилья также не устраивали. Несмотря на то, что квартиры в новых панельных домах стоили от 45 тыс. руб. за квадратный метр, сами по себе дома нас не вдохновляли, как, впрочем, и районы, где они расположены. Что же касается монолитов, то о них приходилось только мечтать: 75-80 тыс. руб. за квадратный метр просторной квартиры на Некрасовской или Сибирцева, 80- 100 тыс. руб. - за метр "Орлиного гнезда" или 95-108 тыс. руб. за квадрат в районе Тигровой или Тополиной аллеи были для нас запредельной суммой. Менее дорогие варианты - 60-68 тыс. руб./м. - не устраивали расположением.

И когда мы уже смирились с тем, что квартирный вопрос останется открытым для нас еще очень долго, проживающие в районе Баляева родственники сообщили о строящемся по соседству монолитном доме. И хотя названная ими стоимость показалась нам неправдоподобно низкой для жилья такого уровня, мы все же решили отправиться в офис застройщика - компанию "Новый дом".

"Семерочка"

- этот 17-этажный 7-подъездный жилой комплекс по ул. Жигура, 54 строится по монолитно-каркасной технологии. Наличие высокопрочного железобетонного каркаса - от фундамента до крыши - обеспечивает повышенную прочность, полную свободу планировки, абсолютно ровные стены и оптимальную теплопроводность и звукоизоляцию.

Дом рассчитан на семьсот 1-2-комнатных квартир площадью от 37 до 68 кв.м. (при желании их можно объединять в 3-4-комнатные). А поскольку к нему будет пристроен 3-этажный торгово-административный центр с супермаркетом и предприятиями бытового обслуживания, рядом расположатся 7-этажный административно-технический корпус, двухуровневая полуподземная парковка, детский городок? - это будет автономный мини-микрорайон с благоустроенной территорией, отличной инфраструктурой и однородной социальной средой (что для нас, уставших от асоциальных соседей, крайне важно). Местоположение дома нас устраивает полностью: уютный, зеленый район с несколькими транспортными развязками (добраться в центр города, на Вторую Речку или Тихую не составит труда). Инфраструктура - отличная: рядом несколько детских садов и школ (очень актуально для подрастающего сына), поликлиники, аптеки, магазины, рынки, пара стадионов?

Что касается квартир, то, благодаря отсутствию несущих стен, варьировать расположение межкомнатных перегородок мы можем по своему усмотрению. Кстати, "Новый дом" самостоятельно согласует все изменения в проекте (кто занимался оформлением перепланировки, знает, сколько требуется нервов и денег). Квартиры сдаются с пластиковыми окнами, металлическими дверьми, стяжкой пола (что сегодня редкость) и горизонтальной разводкой коммуникаций. Все, включая однокомнатные, имеют балконы либо лоджии (начиная с 5-го этажа, открывается отличный вид на Амурский залив). Предстоящие ремонтно-отделочные работы нас не пугают: не шикуя, вполне можно уложиться в $ 100 за метр.

И, наконец, о главном. Стоимость квадратного метра в "Семерочке" всего 46- 48 тыс. руб. (что сравнимо по цене с новыми панельными домами, но не сравнимо по степени комфорта). Поэтому 1-комнатная квартира здесь стоит в 1,5-2 раза дешевле - $ 73-91 тыс. (на вторичном рынке в этом же районе, в типовой панельке - более $ 130 тыс.!). 2-комнатную покупать еще выгоднее: квартира площадью 62-68 кв.м. обходится всего в $ 120-136 тыс., в то время как самая большая - 45-метровая 83- й серии - на вторичном рынке стоит более $ 160 тыс. Кроме того, "Новый дом" предлагает участникам долевого строительства, внесшим 30 % от стоимости квартиры, беспроцентную рассрочку платежей по индивидуальному графику. Стоит ли говорить, что квартира в "Семерочке" - оптимальный вариант для нашей семьи. Тем более что большинство наших будущих соседей примерно одинакового с нами возраста - от 25 до 35 лет - и того же социального статуса.

Кстати, нашему примеру последовали и друзья, продавшие свою 2-комнатную квартирку на 1-м этаже панельной пятиэтажки в районе Тихой за $ 160 тыс. и купившие просторную "двушку" в "Семерочке" за $ 118 тыс. Да и родители мужа, круглый год живущие в пригороде, подумывают продать городскую 3-комнатную квартиру - наследство нашего сына - и купить две смежные в нашем комплексе: к моменту его взросления квартира в монолите будет по-прежнему высоко ликвидна, чего не скажешь о 30-летнем доме, где она сейчас находится.

Надежность

Можно ли доверять застройщику, - этот вопрос волнует любого потенциального дольщика, и мы не были исключением. Ведь, несмотря на то, что первые три секции (включая ту, где мы приобрели квартиру) будут построены уже осенью этого года, окончательный ввод "Семерочки" в эксплуатацию произойдет в 2011 году. Наведя справки о компании, мы успокоились. "Новый Дом" появился на строительном рынке пять лет назад и осуществляет лицензированную деятельность. Несмотря на молодой возраст, предприятие уже построило и ввело в эксплуатацию два жилых дома на Океанском проспекте - №№ 92 и 133, - а также 5-этажный монолитно - каркасный общественно-бытовой центр площадью более 3000 кв.м. по проспекту 100 лет Владивостоку. Положительные отзывы новоселов вселили в нас уверенность. Кстати, скорость строительства и четкое соблюдение сроков обусловлены не только принципами работы компании, но и солидностью учредителя - сингапурской компании.

Словом, мы свой выбор сделали. И, проезжая мимо растущей на глазах "Семерочки", каждый раз убеждаемся: он правильный.

Подробная информация о жилом комплексе "Семерочка" - в ООО "Новый дом": Владивосток, ул. Снеговая, 1, тел./факс: (4232) 458-989, 499-953, 499-954, 460- 000. www.newhouse.vl.ru.