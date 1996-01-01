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Терминал в Раджине будет строить российско-корейское совместное предприятие
В КНДР зарегистрировано совместное предприятие для реализации проекта "Хасан - Раджин". Совместное предприятие создано с участием ОАО "Торговый дом РЖД" и порта Раджин (Северная Корея).
СП зарегистрировано в особой экономической зоне "Расон" на срок 49 лет с распределением долей в уставном капитале: 70% - у российской стороны и 30% - у северокорейской.
Согласно существующим договоренностям, российская сторона вносит инвестиции, северокорейская сторона - имущественные права на порт (3-й причал и прилегающая территория).
СП займется строительством контейнерного терминала в морском порту Раджин с потенциалом пропускной способности до 400 тыс. TEU в год. Инвестиции в реконструкцию участка железной дороги Туманган - Раджин и строительство терминала составят порядка 140 млн евро.
ДосьеНапомним, что 24 апреля 2008 года президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин и министр железных дорог КНДР Ким Ен Сам подписали соглашение о сотрудничестве, определяющее основные принципы реализации пилотного проекта реконструкции Транскорейской железной дороги на участке от границы с Россией до порта Раджин и создания в порту Раджин контейнерного терминала. В рамках соглашения был подписан договор о создании совместного предприятия между ОАО "Торговый дом РЖД" и портом Раджин.
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