Терминал в Раджине будет строить российско-корейское совместное предприятие

В КНДР зарегистрировано совместное предприятие для реализации проекта "Хасан - Раджин". Совместное предприятие создано с участием ОАО "Торговый дом РЖД" и порта Раджин (Северная Корея).

СП зарегистрировано в особой экономической зоне "Расон" на срок 49 лет с распределением долей в уставном капитале: 70% - у российской стороны и 30% - у северокорейской.

Согласно существующим договоренностям, российская сторона вносит инвестиции, северокорейская сторона - имущественные права на порт (3-й причал и прилегающая территория).

СП займется строительством контейнерного терминала в морском порту Раджин с потенциалом пропускной способности до 400 тыс. TEU в год. Инвестиции в реконструкцию участка железной дороги Туманган - Раджин и строительство терминала составят порядка 140 млн евро.