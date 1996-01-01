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ПБОЮЛ освободили от авансов по транспортному налогу
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Законодательные власти регионов не вправе устанавливать обязанность по уплате авансовых платежей по транспортному налогу для физических лиц, а соответственно и для индивидуальных предпринимателей. К такому выводу пришли специалисты главного финансового ведомства в письме от 19 марта 2008 г. № 03-05-04-01/12. Финансисты указали, что Налоговым кодексом возможность установления отчетных периодов и авансовых платежей по транспортному налогу предусмотрена лишь в отношении налогоплательщиков-организаций (ст. 360, 363 НК). Физические же лица уплачивают налог по итогам года на основании уведомления, которое им направляет налоговая инспекция (п. 1 ст. 362 НК).
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