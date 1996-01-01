Новый стимул для бизнеса

Приморский предприниматель Армен БАБАКОХЯН награжден орденом Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского. Церемония награждения прошла 15 июля в управлении Владивостокской епархии. Приказ о награждении подписан патриархом Алексием II.

Как сообщили в епархии, Армен Бабакохян на протяжении многих лет оказывает церкви регулярную помощь. "Мы бы не хотели выделять какие-то конкретные детали, так как эту поддержку мы ощущаем постоянно. Наши просьбы никогда не встречают у него отказа. И мы надеемся, что так будет и впредь. Ведь любая награда - это стимул к дальнейшим трудам и свершениям, в данном случае на пользу церкви".

Орден святого Даниила трех степеней был учрежден Священным Синодом Русской Православной Церкви в декабре 1988 г. в честь 1000-летия Крещения Руси. Им награждаются как духовные, так и светские лица, много сделавшие для возрождения духовной жизни России, для укрепления ее могущества и благосостояния.