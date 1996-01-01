Налоговые споры переедут из зала суда в Интернет

В перспективе коммерсанты, не поладившие с партнерами по бизнесу или "обласканные" налоговиками, смогут подать иск в арбитражный суд, не выходя из собственного офиса. Сейчас в недрах ВАС готовится законопроект, который позволит осуществить эту процедуру посредством электронной связи.