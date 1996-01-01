www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Дальнегорские предприниматели объединяются

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Около 60 предпринимателей Дальнегорска приняли участие на общегородском сборе предпринимателей и руководителей организаций. Впервые собрание было столь представительным.

В Дальнегорском городском округе около 1000 предпринимателей, использующих наемный труд, еще примерно 1500 - мелких, осуществляющих деятельность индивидуально. Если всех объединить - это огромная сила, способная участвовать в финансировании городских мероприятий любого уровня. Но пока спонсорская помощь оказывается хаотично, как отметила зам. председателя президиума Совета предпринимателей Ирина ЗУБКОВА. Создание городского фонда, по мнению многих, смогло бы упорядочить спонсорство и меценатство, исключило бы возможность мошенничества.

Одним из главных вопросов стал персональный состав руководящих органов Совета, и особенно кандидатура председателя, мэра Григория КРУТИКОВА. Как считает значительное большинство участников, такое совмещение должностей предполагает безоговорочную лояльность к принимаемым администрацией города решениям, а это не всегда хорошо. Горячие головы предлагали провести перевыборы руководства едва ли не немедленно. Однако после передумали и сошлись на том, что перевыборы нужно перенести на сентябрь, а до этого активно привлекать в Совет новых членов, довести его численность до 250-300 человек.

В принятой резолюции решено объединить членов Совета, Союза и предпринимателей всех видов деятельности, ИП, ООО в единый Общественный Совет предпринимателей для защиты интересов членов Совета и участия в жизни города. Решили также создать единый финансовый фонд поддержки предпринимателей и помощи в жизни города. Он будет складываться из ежемесячных членских взносов, а расходоваться по общему решению членов Президиума Совета предпринимателей.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru