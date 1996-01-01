Дальнегорские предприниматели объединяются

Около 60 предпринимателей Дальнегорска приняли участие на общегородском сборе предпринимателей и руководителей организаций. Впервые собрание было столь представительным.

В Дальнегорском городском округе около 1000 предпринимателей, использующих наемный труд, еще примерно 1500 - мелких, осуществляющих деятельность индивидуально. Если всех объединить - это огромная сила, способная участвовать в финансировании городских мероприятий любого уровня. Но пока спонсорская помощь оказывается хаотично, как отметила зам. председателя президиума Совета предпринимателей Ирина ЗУБКОВА. Создание городского фонда, по мнению многих, смогло бы упорядочить спонсорство и меценатство, исключило бы возможность мошенничества.

Одним из главных вопросов стал персональный состав руководящих органов Совета, и особенно кандидатура председателя, мэра Григория КРУТИКОВА. Как считает значительное большинство участников, такое совмещение должностей предполагает безоговорочную лояльность к принимаемым администрацией города решениям, а это не всегда хорошо. Горячие головы предлагали провести перевыборы руководства едва ли не немедленно. Однако после передумали и сошлись на том, что перевыборы нужно перенести на сентябрь, а до этого активно привлекать в Совет новых членов, довести его численность до 250-300 человек.

В принятой резолюции решено объединить членов Совета, Союза и предпринимателей всех видов деятельности, ИП, ООО в единый Общественный Совет предпринимателей для защиты интересов членов Совета и участия в жизни города. Решили также создать единый финансовый фонд поддержки предпринимателей и помощи в жизни города. Он будет складываться из ежемесячных членских взносов, а расходоваться по общему решению членов Президиума Совета предпринимателей.