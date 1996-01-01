Плюсы и минусы законодательной поддержки

В основном все опасения предпринимательского сообщества связаны с тем, как принятый ФЗ "О поддержке малого предпринимательства" будет реализовываться на местах. Свою точку зрения на последствия принятия закона ДДГ "ЗР" озвучил председатель регионального отделения всероссийской общественной организации "ОПОРА России" Игорь САВИНОВ.

- Игорь Владимирович, предпринимательское сообщество России долго ждало выхода федерального закона, регулирующего правила приватизации арендованной коммерческой недвижимости предпринимателями. Наконец он принят. Но, судя по реакции представителей малого бизнеса Владивостока, законом остались недовольны. Почему?

- Принятие закона, который мы знаем как закон о малой приватизации, крайне важно для бизнес-сообщества, так как позволит субъектам малого предпринимательства сохранить свое дело, выкупив объекты, в которые за многие годы аренды вложено немало средств, энергии и творчества. Позволю себе напомнить основные позитивные положения принятого закона. Закон предусматривает выкуп малыми предприятиями имущества вне аукционов и торгов и рассрочку оплаты имущества (срок рассрочки до 5 лет). Это возможно в тех случаях, если предприятие является добросовестным арендатором выкупаемого помещения в течение трех и более лет и площадь помещения не превышает 500 кв.м.

Срок рассрочки и предельный размер площади (в рамках максимума установленного ФЗ) могут устанавливать региональные власти, если успеют сделать это за 3 месяца (в последней редакции - 6 месяцев) после вступления документа в силу. В противном случае местным чиновникам придется отдавать муниципальное имущество не по собственным правилам, а по спущенным из центра вышеуказанным стандартам.

При этом претендовать на выкуп помещения без торгов сможет только малый и средний бизнес. Исчерпывающий перечень тех, кто входит в эту категорию, определяет закон "О развитии малого и среднего предпринимательства". Средним бизнесом считается предприятие с численностью сотрудников от 100 человек, малым - от 15 до 100 человек, и микробизнесом - до 15 человек. Выкупить помещение добросовестному арендатору можно будет без торгов по рыночной цене, определенной независимым оценщиком. Срок предоставления преференции приватизации арендуемых объектов - до 1 июля 2010 г. Если недвижимость приобретается в рассрочку, арендатор будет обязан одновременно с заключением договора о купле-продаже заключить договор о залоге этого имущества. На сумму рассрочки начисляются проценты исходя из 1/3 ставки рефинансирования ЦБ.

Важны также оговоренное прямое действие закона, заявительный порядок выкупа и выбор оплаты выкупаемого имущества - сразу или в рассрочку. Но одно из самых главных - это введение со дня вступления закона в силу моратория на приватизацию имущества, арендованного малым бизнесом. Это крайне важно с учетом того, что закон заработает не мгновенно, а имущество активно реализуется на местах уже сегодня.

В то же время совершенно обоснованный ряд положений принятого закона уже сегодня вызывает настороженность предпринимательского сообщества. К потенциально негативным моментам, отраженным в законе, можно отнести предоставленное муниципалитетам право часть имущества не продавать арендаторам, а внести в перечень имущественного фонда с тем, чтобы потом предоставлять в аренду малому и среднему бизнесу по льготным ставкам. При этом выкупить такие помещения уже будет невозможно. Эксперты "ОПОРЫ" предупреждают, что в настоящий момент в ряде регионов идет форсирование процесса создания фондов без учета интересов малого и среднего предпринимательства. Теоретически существует угроза выселения предпринимателя из помещения в связи с внесением их в фонд, а также перепрофилированием, к примеру, магазина в цех, без учета вида деятельности предприятия, например в обоснование того, что деятельность предприятия не является приоритетной для города.

- В каком районе края, на ваш взгляд, ситуация с приватизацией наиболее благополучная?

- Как ни парадоксально, наиболее благополучна ситуация в тех районах и населенных пунктах края, где власть в силу местного "раздрая" не сумела договориться друг с другом (дума с главой, глава района с главой поселения, глава муниципального образования с главой администрации) и не успела все распродать. Примерами могут служить города Лесозаводск, Арсеньев, Большой Камень.

Особняком можно выделить Уссурийск, который в силу сложившихся обстоятельств обладал большим неиспользованным имущественным фондом в виде полуразрушенных неиспользуемых зданий и помещений, принятых в последнее время на баланс от военного ведомства. Причем расположение этих помещений весьма удачно (центр города, оживленные районы). В силу этого не было необходимости массово выгонять предпринимателей на улицу. Хотя факты нарушений в процессе приватизации, конечно, фиксировались.

Владивостоку в этом смысле не повезло. Существующая в предыдущий период власть хоть и не особо утруждалась решением проблем города, но в плане приватизации ее можно было назвать сильной. "Рвала" под себя и раздавала по своим направо и налево все, что только было возможно. Свою роль сыграли также разногласия, основанные на дележе территории имущества между городской и краевой властями. По моей оценке, в Приморском крае именно Владивосток сегодня можно назвать городом наиболее пострадавшим от приватизации.