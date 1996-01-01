Выше Эвереста

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На прошедшей в Москве международной выставке "Строительная техника и технологии-2008" приняли участие несколько компаний из Владивостока. Одна из них - ООО "Эверест Спецтехника" вернулась с подписанным дилерским соглашением с известным европейским предприятием, занимающимся разработкой и внедрением новейших строительных технологий, - ООО "Epic Eco" (Словения).
Вместе с соглашением "Эверест Спецтехника" привезла на Дальний Восток уникальную для регионального строительного рынка композитную систему опалубки, которая внедряется уже сегодня.
Сразу стоит отметить, что системы опалубки EPIC ECO - это своего рода революция в системах опалубки. Это первая система опалубки в мире, изготовленная из стекловолокна и композитных пластиковых материалов. Западные строители называют ее системой будущего, т.к. композитный пластик уже почти вытеснил применение металлов в автомобильной, авиационной и другой промышленности, поэтому, по оценкам экспертов, такая же ситуация в ближайшем будущем установится и в области строительных систем опалубки.
"По принципу сборки системы напоминают конструкторы LEGO, - отмечает начальник отдела внешнеэкономической деятельности компании "Эверест Спецтехника" Марина СОГОМОНОВА. - При этом они легкие, несложные в монтаже, с хорошими механическими характеристиками. Допустимая нагрузка универсальных щитов составляет 6 т/м2, усиленных щитов - 12 т/м2. Вместе с тем система отличается очень высокой скоростью установки, а благодаря богатому выбору различных соединительных элементов обеспечивается оптимальная компоновка опалубки - не требуется установка лишних квадратных метров, т.к. площадь опалубки почти равна площади контакта с мокрым бетоном. Пластиковая опалубка отличается высокой износоустойчивостью и, в отличие от ее металлических или деревянных собратьев, выдерживает до 500 оборотов. Благодаря ее небольшому весу она очень практична при перевозке.
Системы опалубки EPIC ECO особенно подходят для опалубки фундаментов, всех типов лифтовых шахт, стен высотой до 4,2 м. Благодаря небольшому весу, который с соединительным материалом составляет 18-22 кг/м2, системы оптимальны для работ, проводимых вручную. Простота установки позволяет проводить монтаж всему строительному персоналу - от самых высоких до самых низких работников. Между тем простота сборки не требует найма квалифицированной рабочей силы, как, например, плотников при классической постановке опалубочных панелей".
Примечательно, что западные регионы России уже довольно активно переходят на систему пластиковой опалубки, понимая, что металлическая и деревянная начинают себя изживать.
В то же время понятно, что все новые технологии требуют предварительного ознакомления. Поэтому в ближайшее время официальный дилер компании "Epic Eco" на Дальнем Востоке ООО "Эверест Спецтехника" проведет семинар для строительных компаний Приморского и Хабаровского краев. Обучение проведут столичные эксперты официального дистрибьютора словенского предприятия - "EPIC Москва". Для будущих и потенциальных клиентов "Эверест Спецтехника" помимо продажи системы пластиковой опалубки планирует создание подразделения, которое будет заниматься сдачей опалубки в аренду для компаний, у которых нет возможности приобрести ее в собственность.
ДосьеООО "Эверест Спецтехника" работает на рынке с 2005 г. За это время предприятие успело зарекомендовать себя на строительном рынке. Компания занимается поставками высококачественной китайской строительной техники на Дальний Восток, изготовленной по европейским технологиям и сертифицированной по европейским стандартам. Один из ведущих партнеров "Эверест Спецтехники" - крупнейший китайский завод, который выполняет заказы для оборонной промышленности КНР и является государственным надзорным органом по производству техники на территории Китая. Вся завозимая спецтехника сертифицирована и имеет разрешение Ростехнадзора РФ.
По всем возникшим вопросам обращаться по адресу: г.Владивосток, ул.Енисейская, 7, оф. 421. тел./факс: (4232) 65-01-28, 65-01-48.
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