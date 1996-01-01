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Триколор над Тихим океаном
Поставки энергоресурсов в рамках Северного завоза, морские перевозки, торговля нефтепродуктами, услуги по бункеровке флота, управление жилищно-коммунальным хозяйством - вот не полный перечень сфер бизнеса, в которых заняты подразделения "Группы "Транзит-ДВ". В преддверии очередной годовщины организации - 18 июля "Группе "Транзит-ДВ" исполняется 13 лет, генеральный директор компании Алексей НОВИКОВ рассказал "ЗР" о планах развития компании.
- Алексей Владиславович, чего удалось добиться вашей компании в этом году, какие планы на будущее?
- За прошедший год в составе нашего холдинга проявилось несколько новых предприятий, мы шагнули вперед в объемах поставок энергоресурсов, хранения и перевалки нефтепродуктов, морских перевозок. Оборот компании за первое полугодие 2008 г. вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года более чем в 2 раза. Мы продолжаем поставлять энергоресурсы по программам Северного завоза в Магаданскую область и Камчатский край. Сейчас у нас как раз самая активная фаза завоза - период летней навигации.
За тринадцать лет мы наработали огромный опыт северных поставок. Отмечу, что далеко не каждая компания может и готова работать на этом рынке. Северный завоз - это отдельная сфера деятельности, состоящая из множества процессов, увязанных в единый комплекс. Мы четко контролируем каждое звено этой сложной цепи. Более того, структура холдинга "Группа "Транзит-ДВ" такова, что каждый этап мы в состоянии выполнять собственными силами. Сегодня наши усилия направлены на закрепление этой позиции.
- Что для этого планируется делать?
- Увеличивать флот и нефтеперевалочные мощности. Причем серьезные шаги в этих направлениях уже сделаны. Так, 1 июня 2008 г. мы подписали с ОАО "Владивостокский морской торговый порт" договор, согласно которому нефтеперевалочное предприятие "Владпортбункер" на четыре года переходит под управление "Группы "Транзит-ДВ". Сегодня этот нефтеналивной терминал обладает резервуарным парком на 26 тыс. кубометров и может принимать под погрузку два танкера дедвейтом 5 тыс. тонн одновременно. В ближайшее время мы планируем провести модернизацию терминала и существенно увеличить его мощность. Кроме того, мы владеем собственным нефтеналивным терминалом ЗАО "Востокбункер" в п. Славянка.
Отдельно отмечу еще одно важное приобретение нашей компании - 15 мая 2008 г. мы получили свидетельство о праве собственности на танкер "Владимир Высоцкий". Примечательно, что сделка была совершена в год памяти легендарного артиста, и нам удалось оставить судну его название, хотя это крайне редко встречается в практике купли-продажи судов. Сейчас танкер из Новороссийска следует на Дальний Восток, во Владивостоке мы его будем встречать в середине августа. Новым портом приписки судна стал Магадан. Танкер дедвейтом 17 тыс. тонн в период летней навигации будет задействован в программах Северного завоза, и, надеюсь, станет такой же достопримечательностью для Магадана, как и наш сухогруз "Золотая Колыма".
- Ваша компания специализируется на каботажных перевозках, тогда как многие игроки ушли с этого рынка под удобные флаги, почему вы остались?
- Мы обеспечиваем поставки топлива в северные навигационные регионы Дальнего Востока, выполняем обязательства по государственным и муниципальным контрактам. Все суда нашего флота ходят под Российским флагом. Наша компания построена с чистого листа, мы не получали свой флот в результате акционирования, а покупали его под конкретные задачи этого не простого направления бизнеса. Наша цель - обеспечить тепло и уют каждому жителю Дальнего Востока России, поэтому на нас лежит серьезная социальная ответственность.
Но, добиваясь выполнения поставленных задач, мы получаем и заслуженное признание. Например, в этом году наша судоходная компания "Транзит-Север-Восток" стала членом Союза Российских Судовладельцев (СОРОСС), объединяющего около 100 судоходных компаний, в числе которых крупнейшие морские пароходства страны. Основной целью объединения является развитие торгового мореплавания страны, содействие реализации государственных программ в отрасли.
Для нас членство в этой организации - возможность диалога и принятия совместных решений с крупнейшими российскими судовладельцами, возможность влияния на государственную политику в области судоходства. Мы на себе ощущаем некоторые недоработки в законодательстве и постоянно решаем связанные с этим проблемы. Сообща нам удастся исправить ситуацию и вернуть престиж российскому торговому флоту.
Досье"Группа "Транзит-ДВ" включает в себя 9 компаний - ООО "Транзит-Север-Восток" (морские перевозки), ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ" (торговля энергоресурсами), ЗАО "Востокбункер" (хранение, перевалка, производство нефтепродуктов), ООО "Востокбункер ДВ" (предоставление услуг ЖКХ), ООО "Хасан Сервис ДВ" (управление ЖКХ), ООО "Магадан-Транзит-ДВ" (представление интересов холдинга на рынке Магаданской области), ОАО "Владрыбснаб" (снабжение), ООО "Камчатка "Транзит-ДВ" (представление интересов холдинга на рынке Камчатского края), Благотворительный фонд "Наш Север" (благотворительная деятельность). Центром корпоративного управления является Управляющая компания ООО "Группа "Транзит-ДВ".
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