Регистрация фирм перейдет в режим on-line

Не исключено, что в обозримой перспективе представителям малого и среднего бизнеса не придется обивать пороги различных инстанций для регистрации своего предприятия. Сделать это можно будет, нажав пару клавиш на персональном компьютере. Такое революционное предложение озвучил вице-премьер Александр ЖУКОВ, выступая на Российском экономическом и финансовом форуме в Швейцарии.