Портфель заказов все толще

За прошлый год арсеньевское ОАО "Аскольд" выпустило продукции на 272 млн руб. - на 16 млн больше, чем в 2006 г. Зарплата за последние два года выросла на 38% и составила на конец прошлого года 8,3 тыс. руб. (у основных рабочих - более 10 тыс.). Налицо - положительная динамика в развитии предприятия.

Новый гендиректор предприятия Геннадий СЛУГИН считает: нельзя делать ставку только на наращивание объемов по судовой арматуре, необходимо на базе "Аскольда" развивать новые производства. И возможности для этого есть.

- А прибыль за прошлый год была?

- Прибыль за год незначительная - 168 тыс. руб.: сказывается наличие большой кредиторской задолженности прошлых лет - 32 млн руб. Эта задолженность тянется еще с 2003 г. перед ПФ, налоговиками. Возможно, негативным фактором стала частая смена директоров: за 4 года сменилось 4 директора завода.

- Каковы итоги деятельности за первое полугодие этого года и перспективы второго полугодия?

- Портфель заказов на 1 июня этого года составляет 312 млн руб. Это на 40 млн руб. больше, чем за первое полугодие прошлого года. В планах руководства завода - до конца года набрать портфель заказов до 360 млн руб. Основными нашими партнерами являются "Адмиралтейские верфи", "Звездочка" (крупнейшее предприятие Северного региона по строительству атомных подводных лодок), "Севмашпредприятие", калининградский завод "Янтарь", "ЛАО" - предприятие из Питера, которое строит фрегаты-эсминцы для российского и зарубежного флотов. У нас есть несколько заказов на судовую арматуру для кораблей, которые строятся для инозаказчиков - Индии, Венесуэлы, КНР, Вьетнама.

Ежегодно существует проблема своевременного заключения контрактов. Так построена бюрократическая система, что контракты по линии гособоронзаказа заключаются только в конце первого квартала. Мы пытаемся ускорить этот процесс через Минобороны. По идее, контракты у завода должны быть уже в январе на предстоящий год, а из года в год они появляются лишь в конце марта - апреле. Поэтому первый квартал для нас, как правило, провальный. Нормальная работа начинается с апреля-мая. И в этом году первый квартал был убыточным. К середине июня выпущено продукции на чуть более чем 100 млн руб. Перспективы второго полугодия - это увеличение загрузки заводских мощностей. Основной прирост производства обеспечат заказы по выпуску арматуры для кораблей инозаказчиков - военных судов, строящихся в Питере, Зеленодольске, на Севере. На прибыль не рассчитываем, если она и будет, вся пойдет на обновление основных фондов.

- Заказы обеспечило вхождение "Аскольда" в состав холдинга?

- "Аскольд" вошел в состав российского холдинга ЗАО "Спецкомплектресурс" (Москва). Возглавляет его Олег ВОЛКОВ. Он же является председателем совета директоров "Аскольда". Холдинг объединяет предприятия, изготавливающие судовую арматуру для ВМФ и гражданского судостроения.

Что дает нам вхождение в холдинг? Это помогает наполнению портфеля заказов. В холдинге работают профессионалы, которые ищут заказы, а также формируют ценообразующую политику. Они находятся в центре страны, и им легче производить мониторинг цен на нашу арматуру. Всего в холдинг входят три машиностроительных завода. Это питерский "Армалит-1", арсеньевский "Аскольд" и "Буревестник" из Гатчины. В составе также - два НИИ, являющихся калькодержателями на изготавливаемую арматуру. По объемам годовой продукции среди трех заводов лидирует "Армалит" (объем портфеля заказов на год - 1 млрд руб.), "Аскольд" (360 млн) - третий. Всего в стране около 40 машиностроительных заводов, производящих арматуру для газовой, нефтяной промышленности, для судов. Но на Дальнем Востоке "Аскольд" - единственное предприятие такого рода, производящее спецпродукцию для кораблей и атомных подводных лодок последнего поколения, арматуру воздуха высокого давления. "Аскольд" выпускает 60% арматуры для военных судов и 15% - для гражданских. Завод относится к Роспрому, департаменту Россудостроение.

- Какова структура производства?

- Профиль деятельности завода не изменился. На 82% это выпуск судовой арматуры и специальной судовой арматуры для атомных подводных лодок 3-го и 4-го поколений типа "Борей". Кроме судовой мы делаем арматуру для ЖКХ - для воды, пара; канализационные люки, решетки - все, что связано с системой обслуживания населения. Доля полиграфической техники - 12% от общего объема. Что касается угольщиков и энергетиков, РЖД и прочих заказчиков, их доля - 10% или около 40 млн руб. в год). В этом году заключены хорошие договоры со "Спасскцементом", "Бурея-краном" (Иркутск) - разработчиком угольного разреза. Продолжаем выпускать технику для сельского хозяйства, для чего в ноябре 2007 г. создано дочернее предприятие завода ОАО "СКР-машиностроение". Оно выпускает инструмент, спецоснастку и сельхозтехнику примерно на 10 млн руб. в год. Заказчики на всю эту продукцию - со всего Дальнего Востока, Урала из Сибири.

- Говорят, вы намерены сотрудничать с "Газпромом" впервые в истории предприятия?

- Если говорят, значит, нет дыма без огня. Наши главные акционеры в Москве налаживают контакты с "Газпромом", а также с "Роснефтью", "Сибнефтью". Нужно расширять поле деятельности и выпускать арматуру для газовиков, нефтяных компаний. Это будет серьезное финансовое подспорье. Пока это в стадии переговоров.

- Какова численность персонала? Не планируете ли сокращение штата?

- На 1 июня численность персонала завода составила 827 человек. Сравнительно с прошлым годом она уменьшилась на 70 человек. Это связано с оптимизацией производства.

Средняя зарплата сегодня - 8,4 тыс. руб. У основных рабочих - больше 10 тыс. До конца года планируем увеличить зарплату на 25%.

Одновременно оптимизируем и управленческий аппарат. Чтобы выпускать продукцию в нынешних объемах, достаточно иметь 400 человек. Но сокращать более 400 человек, наверно, тоже некорректно. Надо найти им другое применение.

У завода громадная промплощадка - территория в 52 га, масса основных фондов, инфраструктура, коммуникации - все это должно приносить деньги. На свободных площадях можно создать дополнительные производства, выпускать можно что угодно - пластиковые окна, продукты глубокой лесопереработки, мебель. По нашей территории проходит почти 3 км железной дороги. Можно прямо здесь переваливать грузы. Мы готовы сотрудничать с любыми предпринимателями, ООО или ОАО для ведения совместного бизнеса. Глупо связывать перспективы завода только с увеличением объемов производства судовой арматуры.

Не будем забывать о грядущей газификации Дальнего Востока, о строительстве в преддверии саммита АТЭС разных объектов, в том числе мостов во Владивостоке, а строительство мостов всегда связано с литейной продукцией. Будущее завода - это развитие новых производств, в том числе лесопереработки. На "Аскольде" находится целый лесоперерабатывающий комплекс, который не работает. Поэтому я с нетерпением жду постановления правительства о запрете вывоза кругляка за рубеж. Мы открыты предложениям со стороны частного бизнеса о совместной глубокой лесопереработке.

- Кто сегодня главные акционеры "Аскольда", каковы их планы в отношении предприятия?

- Московское ОАО "Мираском" выкупило активы "Аскольда" в 2005 г. и является держателем пакета в 75% акций завода. Это главный акционер, остальные - физлица, в том числе работники завода. "Мираском" - управляющая компания, она выкупила три завода - питерский "Армалит", гатчинский "Буревестник" и арсеньевский "Аскольд". Если портфель заказов растет по всем трем заводам, если главный акционер участвует в формировании портфеля заказов, то, наверное, у него есть планы развивать и модернизировать эти производства.

- Чем встретил "Аскольд" 65-летний юбилей?

- В феврале чествовали ветеранов, приглашали бывших руководителей предприятия. С середины 90-х до 2002 г. завод лежал на боку, а сегодня он живет и работает. В советские времена здесь работали 13 тыс. человек, завод изготавливал гироскопическое оборудование для кораблей и подводных лодок, навигационное оборудование, сейчас осталось лишь арматуростроение. Но завод выжил, сохранил кадры, технический потенциал. Мне понравился коллектив: здесь собраны настоящие профессионалы, преданные заводу люди.