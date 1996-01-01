"Несчастные" выплаты не ушли от НДФЛ

Компания обязана удержать НДФЛ с суммы пособия по временной нетрудоспособности, которое выплачено сотруднику в связи с несчастным случаем на производстве. Такое указание дал Минфин в письме № 03-04-05-01/42. Положения пункта 1 статьи 217 НК действительно освобождают различные госпособия от налога на доходы физлиц, признали представители главного финансового ведомства. Однако в том же самом пункте, отметили они, сделано уточнение, разом исключающее из числа не облагаемых НДФЛ сумм все пособия по временной нетрудоспособности, кроме выплаты по беременности и родам