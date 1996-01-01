Министр - за придорожный бизнес

Водители грузовиков с 1 января 2009 года переходят на 8-часовой график работы. Такими мерами планируется снизить количество ДТП на дорогах, вызванных усталостью шоферов.

Более того, в машинах будут установлены датчики, которые не позволят завести двигатель после 8 часов езды. И эту новость со ссылкой на министра транспорта Игоря Левитина сообщил сайт "Коммерсант". Находясь в Пензенской области в рамках инспекционной поездки по федеральной трассе М5 "Урал", Игорь Левитин отметил плохую оснащенность трассы М5 "Урал" стоянками для грузовых автомобилей и предложил привлекать бизнесменов для изменения этой ситуации. Губернатор Пензенской области доложил: "У нас есть интересные решения по организации автосервисов на дороге. Мы поддерживаем бизнес, субсидируем две трети ставки рефинансирования банка тем, кто занимается дорожным бизнесом". В то же время, министр транспорта сделал акцент на недостаточном уровне подготовки водителей и предложил пересмотреть используемые для этого программы. "Надо корректировать программы обучения. Сейчас 80% всех ДТП вызваны человеческим фактором, неготовностью водителя реагировать в сложных ситуациях из-за недостаточной подготовки", - заявил Левитин. Планируется рекомендовать проводить обучение водителей частным организациям, но контрольно-надзорные функции оставить за ГИБДД.