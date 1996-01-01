Кто поставит уголь и мазут "Примтеплоэнерго"

Подведены итоги конкурса на поставку топлива для нужд "Примтеплоэнерго" для прохождения следующего отопительного сезона.

В результате определились поставщики нефтепродуктов (мазута и дизельного топлива) и различных сортов угля. Как сообщил начальник топливного управления КГУП "Примтеплоэнерго" Олег БРОННИКОВ, конкурс на поставку топлива был проведен 24 июня текущего года. Для участия в тендере на поставку угля свои заявки подали ЗАО "Региональные энергетические угли", ООО "Савитар", ООО "Евролюкс", ЗАО "УгольАСО", ОАО "СУЭК" и ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ". В тендере на поставку нефтепродуктов участвовали ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ", ООО "ПромТехРесурс", ООО "Транспромсервис" и ООО "Сиданко-Восток-Приморье". Итоги конкурса стали известны 4 июля. Согласно им поставщиком нефтепродуктов стало ООО "ПромТехРесурс", с ним заключен договор на поставку полного объема мазута и дизельного топлива - 360 и 8,2 тысячи тонн соответственно. Поставщиком сортовых марок каменного угля определен ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ", бурых марок углей - ООО "Савитар", ЗАО "Региональные энергетические угли" и ЗАО "Уголь АСО". В то же время, как отметил начальник топливного управления "Примтеплоэнерго", заявки от поставщиков топлива пришли не на все заявленные в тендере сорта угля. На их поставку договоры будут заключены дополнительно.

"Недостающие объемы угля смогут обеспечить приморские компании", - подчеркнул Олег Бронников. По его словам, первая поставка мазута ожидается в июле - около 7,5 тысячи тонн, первая поставка угля - в августе.