Завтра в море выйти некому

Приморские судоходные компании из-за нехватки российских специалистов уже начинают набирать на свои суда индонезийцев, вьетнамцев, северных корейцев в качестве рядового состава. Об этом PrimaMedia сообщил представитель Дальневосточного отделения Российского профсоюза моряков. Негативная ситуация, которая складывалась не один год с нехваткой морских кадров, прежде всего с командным составом, "проявилась теперь в полном объеме". Кадровые агентства Дальнего Востока в настоящее время испытывают острый дефицит морских кадров.