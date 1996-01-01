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ЕНВД устоял перед "оптовым террором"
Представители ИФНС нередко пытаются лишить предпринимателей законного права уплачивать ЕНВД и перевести их на общий режим налогообложения без достаточных на то оснований. В одних случаях их смущает применение безналичного расчета при продаже товара, в других - наличие договорных обязательств перед заказчиком.
Так, сахалинский коммерсант, торгующий в розницу ширпотребом, попал в немилость за то, что на его расчетный счет "упала" некая денежная сумма от физического лица. Налоговики тут же решили, что предприниматель торгует по безналу, оптом, и применяет спецрежим необоснованно. В результате бедолаге доначислили НДФЛ, ЕСН и НДС, да еще и оштрафовали. ФАС Дальневосточного округа (постановление от 12 мая 2008 г. № Ф03-А59/08-2/623) выяснил, что поступившие от физлица 138 тыс. руб. являются возвращенной им ссудой. Но даже если бы они предназначались для оплаты товара, действия инспекторов правомерными не назовешь, поскольку статья 346,27 НК признает продажу по договорам розничной купли-продажи в качестве розничной торговли независимо от формы расчетов. Критерием же, позволяющим отличить розничную торговлю от оптовой, является цель дальнейшего использования приобретенных покупателем товаров, а не способ оплаты.
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