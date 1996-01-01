Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Волшебное делегирование
Практически каждому из нас знакомо чувство, когда дела и заботы просто разрывают нас. И чем выше мы поднимаемся по карьерной лестнице, чем больше подчиненных у нас появляется, тем меньше свободного времени у нас остается.
Как выйти из этого порочного круга вечной занятости и научиться управлять своим временем, в интервью ДДГ "ЗР" рассказал генеральный директор Consulting Group Time-M (Москва), бизнес-консультант, имеющий 8-летний опыт работы в области тайм-менеджмента, Александр ГОРБАЧЕВ.
- Александр Геннадьевич, многие руководители считают, что причина их вечной занятости - подчиненные, которые не достаточно хорошо выполняют свои обязанности. Так может нужно начинать с подбора эффективных работников?
- Разогнать неуклюжих и набрать новых, конечно, можно, но где гарантия, что они не окажутся еще хуже? Более того, есть вероятность и обратного эффекта. Новые подопечные с очень высокой долей вероятности будут работать хуже прежних. По крайней мере, первое время. И руководителю вместо того, чтобы поехать на заслуженный отдых, придётся ходить за каждым новичком и заносить ему хвост на поворотах. Ничего в этом удивительного нет. Даже при условии, что свежий сотрудник уже имеет опыт деятельности в вашей области, новая фирма для него - это новые контакты, новое рабочее место и новые условия. Чтобы во всем этом освоиться, требуется время, и порой немалое.
- Какой же тогда выход?
- Есть два волшебных слова - делегирование полномочий. Что же за магия в таком коротком заклинании? О, это волшебство огромной силы: оно позволяет получать свободное время. Разумеется, не в избытке, но всё же количество достаточное, чтобы вздохнуть спокойно. Под делегированием понимается передача подчиненному задачи или деятельности из сферы действий руководителя. Проще говоря, нужно не просто поручить и проконтролировать выполнение, а передать полностью, вместе с ответственностью за результаты и правами самостоятельного принятия решений по процессу.
- Необходимость делегирования понятна. А какие положительные эффекты мы получим от этого?
- Во-первых, передача полномочий - хороший способ мотивации. Делегировав подчиненному ряд своих привилегий, вы тем самым поощряете его к ответственности и обязательности и при этом стимулируете качественное и своевременное выполнение задач. Понимая, что многие вопросы он будет теперь решать самостоятельно, сотрудник тем самым освобождает и ваше, и своё рабочее время. Эффективность такого распределения обязанностей и ответственности очевидна.
Во-вторых, поручения - это способ обучения людей. Получив самостоятельность, сотрудник вместе с тем получает возможность повышать свою квалификацию и осваивать новые, доселе непривычные методы работы. Причём обучение на рабочем месте - процесс вполне творческий и стимулирующий к получению наилучших результатов.
В-третьих, в коллективе создается команда единомышленников, способная решать сложные производственные задачи. Если ваша компания состоит из нескольких взаимодействующих подразделений, то их руководители, в свою очередь, имея каждый частичные полномочия "генерального", при правильной постановке дела могут кооперироваться и принимать решения "на лету", путём переговоров между собой. Ну а руководитель, освободившись от рутинных обязанностей, может использовать свободное время для разработки более долгосрочных и стратегически важных программ.
Это даже расшифровывать не нужно - тут всё достаточно прозрачно. Если сотрудники среднего и нижнего звена выполняют значительную часть функций высшего руководства, то у этого руководства голова уже может начинать болеть иными задачами, что в итоге даёт экономию уже не просто времени, но и вполне реальных денег. Если же сотрудники с уровнем зарплаты ниже "командирской" будут выполнять "командирскую" работу, экономия выйдет ещё более ощутимой.
- Руководители всегда стоят перед выбором, какие полномочия передавать, а какие не стоит. Что вы посоветуете в этой ситуации?
- Среди обширного спектра задач и служебных обязанностей, которые можно и нужно передать подчинённым, существует несколько таких, делегирование которых может скорее навредить, чем помочь. С одной стороны, это нередко как раз те обязанности, передать которые хочется более всего. И как раз этого делать не стоит. Это генеральное планирование, подбор команды исполнителей и оценка членов команды, система стимулирования членов команды и конфиденциальные вопросы.
- Как именно следует делегировать полномочия, дабы эта операция имела максимальный эффект?
- Спешить в этом вопросе не следует. Только тогда эффект будет достаточно высоким, когда делегирование происходит с соблюдением следующих правил:
- тщательно проработайте постановку задачи, чтобы подчиненные точно знали, что именно им поручается сделать, каким образом и когда;
- столь же тщательно подберите исполнителей, оцените компетентность и мотивацию каждого, проведите предварительное собеседование с ними, наконец, получите их добровольное согласие на работу, поскольку из-под палки ничто хорошо не делается;
- определите степень ответственности подчиненных и спектр вопросов, решение которых требует вашего вмешательства;
- выработайте уместный способ контроля - когда, как и почему именно так, а не иначе; но не превращайте контроль в диктат и не распространяйте его на все рабочее время.
Разумеется, это только начало - по делегированию полномочий существует множество теоретических и практических работ, а совершенству, как известно, нет предела. Но для начала этого вполне достаточно. Попробуйте применить эту методику в работе - и вы увидите её поистине магическую силу, когда получите массу свободного времени.
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- "Газпрому" и "Роснефти" предложили построить нефтеперерабатывающий завод на Сахалине
- Кто встанет у станка завтра?
- На Сахалине приступают к строительству комбината Росрезерва
- Дальний Восток просит деньги на утилизацию затонувших судов
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"
- В аэропорту Магадана зайдет на посадку двухпалубный Boeing 747-400
- Сингапуру предложили присоединиться к дальневосточным проектам
- Новый резидент ТОР "Беринговский" займется экологическим предпринимательством на Чукотке
- Оленеводы Чукотки поселятся в мобильных "Ярангах 2.0"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя