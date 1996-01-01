Остановить счет

Разработанный силами Торгово-промышленной палаты РФ и ряда депутатов Госдумы законопроект, предусматривающий персональную ответственность налоговиков за неправомочное блокирование счетов налогоплательщиков, будет предложен Думе к рассмотрению сразу после летних парламентских каникул.

Об этом сообщила на прошедшем в ТПП РФ заседании Экспертного совета по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики соавтор законопроекта депутат Госдумы Екатерина СЕМЕНОВА.

Суть проблемы в том, пояснила она корреспонденту "ФК-Новости", что налоговые органы сегодня могут приостанавливать операции налогоплательщика по банковским счетам в случае появления у налоговиков претензий (неуплаченные налоги, пени и т.д.). Однако, как показала практика, далеко не всегда принятое решение бывает правомерным, нередко случаются ошибки, и об этом также говорили участники заседания, когда операции приостанавливают единственно с целью получения незаконных денежных выплат за разблокирование.

"Неквалифицированный или коррумпированный персонал налоговых органов порой неумышленно, а порой и с определенной целью приостанавливает операции по счетам, что немедленно ставит под угрозу вообще дальнейшее функционирование компании, попавшей под подозрение налоговых органов. Для этого достаточно всего лишь просто невовремя ввести информацию", - заметила Екатерина Семенова.

Блокировка счета - это сегодня один из главных рисков бизнеса в налоговой сфере. Случаев немотивированного и необоснованного решения налоговиков о приостановке операций по счету в стране - огромное количество. Шокирующим примером может служить недавняя блокировка счета одной крупной компании и, как следствие, нанесение ей заметного ущерба за недоимку в размере одной копейки, причем есть основания полагать, что цифра была просто округлена, то есть эту копейку никто намеренно не прятал от налоговиков.

Законопроект предусматривает путем внесения поправки в статью 76 части первой Налогового кодекса РФ обязать руководителя налогового органа (или его заместителя) возмещать убытки, причиненные налогоплательщику в результате принятия неправомерных решений о приостановлении операций по его счетам. Это, по замыслу разработчиков законопроекта, позволит снизить уровень коррупции при принятии решений о приостановлении операций по счетам предпринимателей в банках.

Кроме того, в законопроекте предлагается для разблокирования счета не дожидаться поступления в банк решения налогового органа об отмене приостановки операций; разблокирование могло бы наступать после полного списания денежных средств (задолженности) со счета в банке на основании инкассового поручения. Дело в том, что на практике бывают ситуации, когда налогоплательщик в установленном порядке погасил задолженность по налогам или сборам, а налоговый орган в силу различных причин своевременно не принял решение о снятии блокировки на банковские счета.

Такое уточнение, уверена Екатерина Семенова, с одной стороны, способно предотвратить нарушения прав налогоплательщиков, а с другой - снизит уровень коррупциогенности. Документ уже подписан депутатами и подготовлен к тому, чтобы быть предложенным Госдуме к обсуждению.