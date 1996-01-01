Нефтепорт в Козьмино станет конечной точкой нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий Океан"

Как сообщили РИА "Дейта" в пресс-службе администрации Находкинского городского округа, под строительство объектов специализированного морского нефтеналивного порта Козьмино местные власти передали в аренду земельные участки общей площадью 144 га, где разместятся сливная железнодорожная эстакада, технологический коридор с нефтепроводом протяженностью 23 км, нефтебаза с резервуарным парком и причальные сооружения. Весь комплекс объектов должен быть сдан в эксплуатацию в декабре 2009 г. На первом этапе им будет обеспечиваться перевалка 15 млн т нефти в год. Начальник штаба строительства Спецмор-нефтепорта Сергей ТЕТЕРКИН сообщил, что компанией "Транснефть" в ходе проведенных конкурсных торгов определено два генеральных подрядчика - "Трест Коксохиммонтаж" и "Корпорация Инжтрансстрой".

На сегодняшний день субподрядная компания "Комплекс" из Находки приступила к выполнению подготовительных работ в районе размещения резервуарного парка нефтебазы. 110 человек и 80 единиц техники заняты на строительстве подъездных путей, вырубке лесных насаждений, выемке грунта. В общей сложности "Комплексу" предстоит вывезти 2 млн 200 тыс. т грунта или половину всего запланированного к перемещению объема. С вводом в эксплуатацию Спецморнефтепорта в бухте Козьмино суммарный грузооборот портов Находки превысит 50 млн т, что позволит занять по данному показателю лидирующие позиции в России. Проект такого масштаба даст мощный импульс развитию городской экономики. По заявлению руководства компании "Транснефть", на строительстве объектов планируется задействовать 4, 8 тыс. человек, при этом более 4 тыс. - из числа жителей Приморья.