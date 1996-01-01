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В Приморье озаботились профессиональными рисками
В Приморье продолжается работа по формированию системы управления профессиональными рисками и ее внедрению на предприятиях. Созданы сеть центров по обучению правилам охраны труда, органы по сертификации рабочих мест. Сейчас решается вопрос о подготовке специалистов по охране труда на базе одного из приморских вузов, сообщает пресс-служба администрации края.
Учитывая предстоящее в связи с проведением во Владивостоке саммита АТЭС масштабное строительство, началась работа по созданию органа охраны труда на предприятиях строительной индустрии.
Система управления профессиональными рисками вводится на предприятиях с целью снижения производственного травматизма и профессиональных заболеваний. По сути, в Приморье будет создана новая система управления охраной труда, позволяющая эффективно предотвращать несчастные случаи и проводить действенную профилактику профессиональных заболеваний. Система будет охватывать все рабочие места в Приморском крае.
Оценка, контроль и управление профессиональными рисками предполагает широкий спектр профилактических мероприятий. Это анализ состояния здоровья работающего населения в причинно-следственной связи с условиями труда, информирование работников о профессиональном риске, мониторинг динамики показателей профессионального риска. Еще одно направление работы - проведение мероприятий по снижению вероятности повреждения здоровья работников.
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