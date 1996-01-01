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МУП "Служба спасения" признано банкротом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Инициатором возбуждения дела о несостоятельности выступила компания "Икс Три Групп", ранее привлеченная "Службой спасения" для оказания консультационно- юридических услуг в рамках процедуры ликвидации юридического лица. Поскольку оплаты за выполненную работу не последовало, фирма обратилась в Арбитражный суд Приморского края с требованием о принудительном взыскании задолженности. Но, даже получив на руки исполнительный лист, не смогла вернуть свои деньги (350 000 рублей). И тогда было решено задействовать механизм банкротства. Рассмотрев заявление ООО "Икс Три Групп", суд подтвердил его обоснованность.

Интересно, что в прошлом году настойчивые попытки обанкротить "Службу спасения" предпринимала Инспекция ФНС Первомайского района, но безуспешно. Служители Фемиды отклонили требования налоговиков на том основании, что у должника имелось имущество, достаточное для исполнения обязательств перед кредиторами. Действительно, по состоянию на август 2007 г. активы "Службы спасения" оценивались в 18,1 млн руб., тогда как общий размер задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами не превышал 3,6 млн. рублей. То есть предприятие вполне могло погасить долг за счет продажи своего имущества. И, кстати, ликвидационная комиссия МУП такие торги планировала.

Но с приходом к управлению городом новой администрации планы резко изменились. В июне 2008 года мэрия исключила из хозяйственного ведения "Службы спасения" главный актив - здание по ул. Сахалинской, 37а, передав его на баланс Управления муниципального имущества, градостроительства и архитектуры. Так что сегодня у предприятия, увы, больше нет ресурсов для расчета с кредиторами.

В подобных случаях закон о несостоятельности предусматривает особый порядок банкротства ликвидируемого должника: без введения наблюдения и внешнего управления, а сразу - с открытием конкурсного производства. Что и было сделано.

Между тем представитель мэрии в суде ходатайствовал об отложении рассмотрения дела - в связи с планируемой администрацией оплатой должнику дебиторской задолженности в размере 2 850 077 руб. Судебная коллегия, однако, отклонила ходатайство, посчитав, что орган власти может перечислить деньги и после введения банкротства.

Конкурсным управляющим МУП "Служба спасения" с подачи ООО "Икс Три Групп" утвержден представитель СРО НП "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" Георгий ГРАЧЕВ. На осуществление всех предусмотренных законом мероприятий ему отводится один год. В частности, за это время предстоит составить реестр требований кредиторов и сформировать конкурсную массу для расчетов по обязательствам должника.

Решение суда подлежит немедленному исполнению, хотя и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Следует также добавить, что процедура банкротства будет прекращена, как только МУП удовлетворит требования кредиторов. В настоящий момент задолженность "Службы спасения" по денежным обязательствам и обязательным платежам составляет 3 972 000 руб.

Досье

Муниципальное унитарное предприятие "Служба спасения" образовано УМС администрации г. Владивостока в 1999 г. с целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города. Уставный фонд в размере 674 000 руб. был сформирован за счет основных и оборотных средств. В хозяйственное ведение предприятия были переданы помещения на ул. Сахалинской, 37а во Владивостоке общей площадью 2 620 кв. метров, а также моторные лодки, водолазное и спасательное оборудование. 28 марта 2007 г. и.о. главы администрации Владивостока Юрий Корень принял постановление о ликвидации МУП.
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