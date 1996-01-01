Приморский кондитер" меняет лицо

Два года тому назад владивостокская фабрика "Приморский кондитер" сменила владельцев. Новые собственники фабрики, вопреки слухам, не москвичи и не иностранцы, а бизнесмены из Владивостока, заинтересованные в развитии эффективного производства.

О том, какие перемены ждут одно из старейших предприятий Приморского края, ДДГ "ЗР" рассказал его управляющий директор Константин СКИБА.

- Начнем с неожиданной новости: в магазинах появились коробки хорошо известных конфет, где к привычному названию "Птичье молоко" добавлено слово "Приморское". Зачем?

- Холдинг "Объединенные кондитеры", в состав которого входят фабрики "Рот-Фронт", "Красный Октябрь", концерн "Бабаевский" и др., потребовал от "Приморского кондитера" прекратить выпуск "советских брендов" - кондитерских изделий, которые непрерывно производятся фабрикой в течение нескольких десятилетий. В письме-претензии перечислено около 45 наименований, наиболее известные из которых - "Мишка косолапый", "Кара-Кум", "Весна", "Ромашка", "Буревестник" и др. Попало в список и "Птичье молоко".

Произошло это потому, что в 1992 г., когда был принят закон об интеллектуальной собственности, иностранные инвесторы "Красного Октября", "Рот-Фронта" и других фабрик, вошедших позднее в холдинг "Объединенные кондитеры", зарегистрировали за собой право на все "советские бренды". Правда, закон позволял предприятиям, которые выпускали "советский" ассортимент до 1992 г., продолжать производство этой продукции на условиях бесплатной лицензии. Но в прошлом году Госдума упразднила это право, и мы вынуждены теперь, после выставления претензии, приостановить производство хорошо известных всем конфет. А лично на меня, как управляющего директора фабрики, холдинг "Объединенные кондитеры" подал жалобу в УВД с требованием возбудить уголовное дело по факту "производства контрафактной продукции".

Нашу продукцию теперь называют "контрафактной", несмотря на то, что работники именно нашей фабрики во главе с Анастасией ЧУЛКОВОЙ сделали решающий вклад в разработку рецептуры и технологии производства "Птичьего молока", а "Приморский кондитер" в свое время первым в СССР начал производить серийно этот продукт. Но, к счастью, нет закона, позволяющего регистрировать рецептуру, поэтому мы сейчас, работая по старым рецептам, ищем новое название нашим известным, раскрученным продуктам, и наши покупатели не пострадают.

- Рецепт остается прежним, а сырье?

- Наш дальневосточный агар-агар - основной желирующий элемент для сбивных конфет, мармелада, зефира - производится из водоросли, произрастающей только в Приморье. Именно на использовании этого продукта построена оригинальная рецептура "Птичьего молока". Другие предприятия, включая и фабрики, принадлежащие "Объединенным кондитерам", это сырье не используют, а заменяют его пектином либо агаром китайского или бразильского производства. Свойства этого сырья абсолютно другие, поэтому можно сказать, что по сути именно такие предприятия и производят "контрафакт", а не мы.

Что касается других ингредиентов, то мы используем только натуральное сливочное масло, натуральное сгущенное молоко и диетические яйца. Наша лаборатория исследует каждую партию этих продуктов. В последние лет семь мы используем сливочное масло из Новой Зеландии или Австралии, в крайнем случае, калифорнийское - к сожалению, продукция наших российских компаний не отвечает требованиям нашего производства. Сгущенку нам поставляет Омский молочно-консервный комбинат. Мы пробовали работать с различными поставщиками, но могу с уверенностью сказать, что только это предприятие пользуется еще ГОСТовскими условиями.

Когда я полтора года тому назад пришел на фабрику, первым делом просмотрел документы по затратам на производство и на удивление себе обнаружил, что фабрика вообще не закупает ни консерванты, ни сою, а только какао-продукты - какао-бобы и какао тертое. Мы сами перерабатываем какао-бобы для получения шоколадных масс. В России осталось не более десятка фабрик, которые самостоятельно перерабатывают первичный продукт. Остальные пользуются полуфабрикатами либо закупают готовую глазурь. В Калининграде есть комбинаты, которые перерабатывают сырье и производят глазурь. Три четвертых фабрик страны пользуются этой глазурью. Минус ее в том, что она производится на искусственных жирах, и мы, даже если бы захотели, то не смогли бы ее использовать. В нашем влажном приморском климате такая глазурь в течение месяца теряет свои свойства и приобретает привкус мыла. Не пользуемся мы и яичным порошком. Диетическое яйцо со сроком хранения не более 7 суток нам поставляет Уссурийская птицефабрика. Белок идет на производство взбивных конфет, а желток добавляется в печенье. Поэтому оно на 20-30% дороже аналогов у конкурентов.

- Качество сырья ваша лаборатория отслеживает, а разработкой новой продукции кто-нибудь занимается?

- У нас много разработок новой продукции, и технологи постоянно работают в этом направлении. Но чтобы эту продукцию донести до людей, она должна пройти через рекламу и систему продвижения. Год назад на предприятии впервые появился отдел маркетинга с молодыми перспективными специалистами. Я думаю, в ближайшие годы мы выстроим новую систему отношений на рынке. У "Приморского кондитера" пока еще не очень узнаваемое "лицо", ранее работа в этом направлении велась не системно - были какие-то спонтанные решения, неплохая, но разрозненная упаковка. Люди всегда узнавали нашу "Птичку", и в последние несколько лет популярным стал "Чернослив в шоколаде". А об остальных конфетах или печенье потребителю, как правило, приходилось либо спрашивать у продавца, либо вглядываться в надпись на упаковке. На сегодняшний день уже проведена работа по ребрендингу, и наша упаковка постепенно приводится к единой системе. В продаже уже появилась обновленная коробка "Птичьего молока приморского", с нанесенной на ней фирменной волной.

- Когда вы пришли на предприятие, в каком состоянии его застали?

- Окунулся в середину 70-х - в хорошем смысле этого слова. Есть, конечно, и проблемы - например, устаревшее оборудование; но специалисты, работающие на фабрике, обладают высоким уровнем мастерства и к своему делу относятся с душой. 90% оборудования требует замены, поэтому все деньги, которые мы зарабатываем, плюс к ним большие банковские кредиты идут на обновление производственных мощностей. Для первичной обработки шоколада и получения глазури куплены швейцарская мельница и немецкий конш, которые позволят создать шоколадную массу улучшенного качества. К слову сказать, на нашей действующей мельнице (1967 г. выпуска) мы делаем шоколад высокого качества, но этот шоколад состоит из более крупных фракций.

После установки новой линии мы планируем приступить к выпуску плиточного шоколада в премиальном сегменте. Новая марка, произведенная на новом оборудовании, появится в августе- сентябре. Кроме того, у нас большая программа по замене и других устаревших производственных линий. Это делается для того, чтобы исключить тяжелый ручной труд и по максимуму автоматизировать производство. Работу проводим грандиозную, потому что под наши рецептуры, под наши технологические процессы мировым производителям оборудования приходится пересматривать стандартные типовые предложения и разрабатывать новые технические решения. Это стоит значительно больших денег, чем готовая линия. Но я думаю, что в течение 5-10 лет мы этот процесс завершим.

- А собственную розничную сеть не планируете развивать?

- У нас есть фирменный магазин "Престиж", и там каждый день очереди. Из-за очередей теряем в продажах. Поэтому планируем открытие 5 магазинов в разных районах города. Кроме того, у нас есть сеть дистрибьюторов, сеть оптовиков. Помимо приморских городов есть партнеры в Хабаровске, Якутии, на Камчатке, в Магадане. Думаю, со временем будем на Сахалине. Пока региональные продажи небольшие. Причины - короткие сроки хранения и более высокая цена продукции по сравнению с ценами конкурентов. Но мы планируем развивать сотрудничество с регионами Дальнего Востока. А в Приморском крае держим примерно 30% рынка и составляем серьезную конкуренцию любому производителю, в том числе и холдингу "Объединенные кондитеры". Наш основной потребитель - это категория людей, которую мы определяем как "30+", т.е. люди среднего и старшего поколения. Ассортимент продукции - это продолжение ассортиментной политики советского времени. Это вкус, знакомый с детства. Кроме того, изучая рынок, мы создаем продукты и для нашего молодого поколения. Первая ласточка для них - это шоколадный батончик под названием "Без башни".