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"Тернейлес" сохранил прибыль для инвестиций

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

28 июня в ОАО "Тернейлес" состоялось собрание акционеров, на котором был утвержден годовой отчет ОАО, утвержден аудитор, избраны совет директоров и ревизионная комиссия. Состав совета не изменился - в него по-прежнему вошли 7 человек. Председателем совета, как и раньше, избран Томисима ХИРОСИ - генеральный менеджер департамента по лесным ресурсам компании "Сумитомо Корпорейшн". Гендиректором ОАО "Тернейлес" остался Владимир ЩЕРБАКОВ.

На собрании акционеров решили не выплачивать дивиденды акционерам в связи с тем, что больших инвестиций требует строительство двух новых заводов "Тернейлеса". Один из двух грандиозных инвестиционных проектов "Тернейлеса", запущенный в прошлом году в связи с ростом таможенных пошлин на вывоз круглого леса, называется он "Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры в п. Пластун Приморского края" и подразумевает строительство двух лесоперерабатывающих заводов по переработке в общей сложности 685 тыс. кубов круглого леса. Общая стоимость проекта - 3979,4 млн руб.

Доля ОАО "Тернейлес" в общих объемах лесозаготовок в Приморском крае по итогам прошлого года составила с учетом дочерних предприятий 30,1%. В группу компаний "Тернейлеса" входят 6 предприятий - это его "дочки": ОАО "Рощинский КЛПХ", ОАО "Амгу", ОАО "Мельничное", перерабатывающие заводы ОАО "Пластун", ЗАО "ПТС Хардвуд" и зависимая компания ЗАО "СТС Текновуд". ОАО "Тернейлес" является предприятием, в уставном капитале которого 45% составляет доля иностранного капитала, владеет которой старый партнер "Тернейлеса", крупнейшая торговая и инвестиционная компания "Сумитомо Корпорейшн".

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