Восточный порт в 1-м полугодии снизил перевалку грузов на 1%

ОАО "Восточный порт" (Приморский край) в январе-июне снизило перевалку грузов на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7 млн 891,8 тыс. тонн, говорится в сообщении пресс-службы АО. В том числе специализированный угольный комплекс порта обработал 6 млн 896,4 тыс. тонн угля, что на 7% меньше, чем в январе-июне 2007 года.