ДВЖД в 1-м полугодии увеличила перечисление налогов на 25%

Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в первом полугодии увеличила объем перечисления налогов в бюджеты регионов и государственные внебюджетные фонды на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года - до 5 млрд 694 млн рублей, сообщила пресс-служба ДВЖД. В частности, перечисления в бюджет Хабаровского края выросли на 24,7% - до 1 млрд 259 млн 251 тыс. руб., в бюджет Приморского края - на 31,6%, до 869 млн 863 тыс. руб.