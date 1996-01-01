Дальэнергосбыт подал заявление о банкротстве

Дальэнергосбыт (филиал ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", ДЭК), обратился в арбитражный суд Приморского края с заявлением о возбуждении производства по делу о несостоятельности оптового перепродавца электроэнергии ОАО "Коммунальная энергетика", говорится в сообщении пресс-службы ДЭК. Долги "Коммунальной энергетики" за приобретенную электроэнергию на 4 июля составляют около 100 млн руб.