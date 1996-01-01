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Необходимые преобразования могут занять 2-3 года
Как уже сообщал ДДГ "ЗР", 1 июля в результате реорганизации РАО "ЕЭС России" создано ОАО "РАО Энергетические системы Востока", владеющее пакетами акций дальневосточных энергокомпаний, а также акциями энергосбытовых и непрофильных компаний, полученными в соответствии с разделительным балансом РАО.
ОАО "РАО ЭС Востока" и его ДЗО будут представлять собой холдинг, оперирующий во всех регионах Дальневосточного федерального округа и являющийся правопреемником большинства прав и обязательств РАО "ЕЭС России" в отношении электроэнергетики Дальнего Востока. О том, как будет строить свою работу новый холдинг и когда предлагается переход на единую акцию, в интервью "ЗР" рассказал генеральный директор ОАО "РАО ЭС Востока" Иван БЛАГОДЫРЬ.
- Можно ли ожидать в ближайшее время перехода дальневосточных компаний на единую акцию в рамках "РАО ЭС Востока"?
- Сначала я хотел бы пояснить, для чего предлагается переход на единую акцию. Основной задачей ОАО "РАО ЭС Востока" является обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей. Залогом успешного решения этой задачи является привлечение и эффективное управление инвестициями в энергетику Дальнего Востока. Хочу привести несколько цифр: инвестиционная программа компаний холдинга на 2008-2012 гг. в настоящее время составляет более 164 млрд руб., более половины этих средств будет финансироваться за счет государства. В том числе более 36 млрд руб., которые должны поступить из средств федерального бюджета по Федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г.", и данная сумма может увеличиться при корректировке ФЦП.
Осуществление государственных инвестиций мы предлагаем проводить параллельно с переходом на единую акцию в холдинге ОАО "РАО ЭС Востока", при этом необходимым условием консолидации в соответствии с решением совета директоров РАО "ЕЭС России" должно стать сохранение доли Российской Федерации в "РАО ЭС Востока" на уровне не менее 50% + 1 акция после перехода холдинга на единую акцию. Для сохранения доли РФ предлагается реализация государственных инвестиций в "РАО ЭС Востока" в обмен на акции холдинга.
Это наиболее эффективное решение. Переход на единую акцию в рамках "РАО ЭС Востока" позволит обеспечить мобильность распределения инвестиционных ресурсов между компаниями холдинга в соответствии с существующими инвестиционными потребностями, снизит издержки за счет эффекта масштаба и стандартизации системы управления, повысит прозрачность структуры холдинга и увеличит ликвидности акций "РАО ЭС Востока".
Для реализации этих преобразований, которые приведут к привлечению значительных инвестиций и повышению эффективности работы энергетики Дальнего Востока, необходимы проведение консультаций с акционерами и принятие соответствующих решений. В связи с этим сложно говорить о точных сроках, все преобразования могут занять 2-3 года. Если мы сможем провести эту работу в сжатые сроки, это позитивно скажется на развитии энергетики ДФО.
- А что компании и акционерам даст переход на единую акцию?
- Прежде всего, как я говорил ранее, это позволит привлечь значительные инвестиции и повысить эффективность работы холдинга. В перспективе переход на единую акцию позволит раскрыть акционерную стоимость компаний холдинга, акции "РАО ЭС Востока" станут ликвидным инструментом с перспективами листинга на международных фондовых биржах.
При этом подчеркну, что мы исходим из интересов всех акционеров компании, и важнейшей задачей на переходном этапе является сохранение стоимости акций миноритарных акционеров компаний холдинга, то есть чтобы стоимость их пакета акций присоединяющихся компаний соответствовала стоимости пакета акций, который они должны получить в объединенной компании.
- Как вы прокомментируете финансовые итоги ДЭК и ДГК в прошлом году, притом что до реформирования ведущие энергокомпании региона - "Хабаровскэнерго", "Дальэнерго" и "ЛуТЭК" - демонстрировали отличные финансовые результаты?
- Финансовые результаты компаний холдинга ниже результатов генерирующих компаний в среднем по России. Одной из причин этого является значительная топливная составляющая в структуре расходов дальневосточных компаний, которая превышает топливную составляющую в других компаниях. Реформирование компаний при этом не имеет значения. Поэтому решение вопроса топливообеспечения - это краеугольный камень повышения эффективности работы. В этих целях мы намерены разработать топливную стратегию. Ее основными направлениями станут: повышение эффективности сжигания топлива, перевод генерирующих мощностей на менее дорогостоящие виды топлива, в частности - сокращение использования дизельного топлива и мазута, стимулирование конкуренции между поставщиками топлива и отказ от практики закупки топлива у единственного поставщика, оптимизация логистики топливных поставок, в том числе за счет замены дальнепривозных углей местными.
- Рассматриваются ли варианты введения опционной программы для менеджеров "РАО ЭС Востока"?
- Опционная программа позволяет мотивировать менеджмент на формирование стоимости компании в интересах всех акционеров. Мы будем изучать возможность внедрения опционной программы. Помимо этого мы разрабатываем программу мотивации персонала не только в интересах руководящего состава, но и для рядовых сотрудников компаний холдинга. Программа должна позволить почувствовать сотрудникам четкую связь между конечным результатом и вознаграждением, что будет способствовать реализации целей компании.
- Как следует из концепции развития "РАО ЭС Востока", холдинг планирует стать публичной компанией. Что предпринимается в этом направлении?
- Как я уже отмечал, мы планируем реализовать стратегию, в результате которой будет создана холдинговая компания, консолидировавшая 100% акций дочерних компаний. В целях достижения этой цели нам надо провести значительную работу с момента создания компании 1 июля. Эта работа и должна рассматриваться как этапы на пути формирования публичной компании ОАО "РАО ЭС Востока".
- Ваш прогноз по росту энергопотребления в регионе?
- Мы прогнозируем существенный рост энергопотребления в регионе за счет реализации транспортного потенциала ДФО, развития сырьевых и обрабатывающих производств, рост высокотехнологичного сектора, в том числе за счет реализации проектов SSJ, МИГ и т.д. По данным Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике рост спроса на электроэнергию в регионе в базовом варианте составит 4,3% до 2020 г., в максимальном - 6,5%. Итоги 2007 г. показали, что средний рост энергопортебления в регионе соответствует прогнозам Агентства и нашей задачей является обеспечить этот рост, тем самым обеспечив гармоничное развитие экономики Дальнего Востока.
- Каким образом вы планируете решать проблему нехватки свободных земель на острове Русском под строительство ЛЭП и подстанций?
- Обеспечение бесперебойного электроснабжения острова соответствует интересам всех сторон. Сейчас ведутся активные консультации с администрацией Владивостока, и мы найдем оптимальное решение.
- Есть ли уже частные инвесторы, готовые вложить средства в дальневосточную энергетику?
- Развитие энергетики Дальнего Востока в силу специфики энергосистем региона реализовывалось по схеме, отличной от других регионов России, где в результате реформы в энергетику были привлечены значительные средства инвесторов.
В настоящий момент энергетика Дальнего Востока недостаточно понятна для широкого круга инвесторов, существует значительный объем системных проблем, однако наша задача сделать этот бизнес инвестиционно привлекательным, понятным и прозрачным для инвесторов. И для этого есть все предпосылки: растущий спрос, основанный на росте экономики, государственная политика, направленная на раскрытие потенциала Дальнего Востока, созданный ранее энергетический ресурс. В этих условиях мы твердо намерены сделать "РАО ЭС Востока" привлекательным объектом для инвестиций.
Уже сейчас мы двигаемся в этом направлении и привлекаем частных инвесторов в отдельные проекты, реализуемые в энергетике ДФО.
ДосьеБлагодырь Иван Валентинович. Родился в г.Фрунзе в 1970 г. В 1993 г. окончил Новосибирский государственный университет. В структурах РАО "ЕЭС России" работает с 1997 г.: в 1997-2001 гг. - заместителем гендиректора по финансам Красноярской ГРЭС-2, в 2001-2003 гг. - первым заместителем гендиректора по финансам и обеспечению производства ОАО "Кузбассэнерго". С 2003 г. - гендиректор Красноярской ГРЭС-2. С 1 апреля 2007 г. - гендиректор ОГК-3. С 1 июля 2008 г. - гендиректор АО "РАО ЭС Востока". Женат. Имеет двоих детей.
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