Хабаровский край и СГ "СОГАЗ" подписали соглашение о сотрудничестве

Министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края Александр ЛЕВИНТАЛЬ и заместитель председателя правления страховой группы "СОГАЗ" Евгений ДЕРЕВЕНСКОВ подписали трехлетнее соглашение о сотрудничестве, сообщает "Интерфакс-Дальний Восток".

"Компания работает на рынке страхования довольно давно. Новая линейка страховых продуктов будет выгодна как для населения, так и для корпоративных клиентов. Приход новой компании также обеспечит конкуренцию на страховом рынке, что, в свою очередь, тоже полезно", - сказал А. Левинталь. Со своей стороны Е. Деревенсков отметил, что страховая группа внимательно изучает все инвестиционные программы и проекты, внедряемые в регионе, которые "требуют страховой защиты".