Вмененщикам подсказали способ налоговой оптимизации

На вмененку может перейти практически любая фирма, имеющая на праве собственности, владения, пользования или распоряжения транспортные средства и оказывающая платные услуги по перевозке пассажиров и грузов. Разумеется, если в регионе, где она работает, действует такой спецрежим. Важно лишь, отмечается в письме Минфина от 22 февраля 2008 г. № 03-11-04/3/87, чтобы в данной предпринимательской деятельности использовалось не более двадцати автомобилей. Машины, которые задействованы на выполнении хозяйственных нужд или в качестве служебного транспорта, в контрольное число не входят. Не учитываются при решении вопроса о применении ЕНВД и автокраны, экскаваторы, автогрейдеры и прочая дорожная и строительная техника.