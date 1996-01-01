Бухгалтерский софт освободили от ошибок

Бухгалтеры фирм получили возможность обновить имеющееся у них программное обеспечение. Специалисты ГНИВЦ ФНС представили их вниманию очередную версию софта "Налогоплательщик ЮЛ". Она содержит в себе внушительное количество как свежих разработок, так и усовершенствований того, что было ранее заложено в программу. Оценить масштаб сделанного можно, посетив страничку ФНС в Интернете - www.nalog.ru.