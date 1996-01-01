Заявление о переходе на ЕНВД "разгрузили"

Теперь фирмам и предпринимателям при переходе на "вмененку" следует представлять в налоговую инспекцию новые формы №№ ЕНВД-1 и ЕНВД-2. Они утверждены приказом ФНС от 5 февраля 2008 г. № ММ-3-6/45, который зарегистрирован в Минюсте 29 февраля текущего года. Прежде всего отметим, что новые документы отличаются от прежних компактностью - состоят из собственно заявления и приложения к нему. Кроме того, для заверения формы ЕНВД-1 больше не требуется "лишних" подписей, достаточно визы руководителя фирмы.