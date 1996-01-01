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Вмененный доход "расчленят" по отраслям

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В ближайшее время нормы Налогового кодекса, регулирующие деятельность "спецрежимников", претерпят изменения. Например, станет иным порядок определения базовой доходности по единому налогу на вмененный доход. Он будет разработан на основе отраслевых исследований по видам предпринимательской деятельности, сообщает Buhnews.Ru.

На прошедшем накануне заседании кабинет министров пришел к выводу, что такой подход обеспечит установление более объективной величины ЕНВД. Кроме того, правительство считает, что настала пора радикально сократить объем отчетности, которую обязаны представлять компании и ПБОЮЛ, применяющие упрощенную систему налогообложения. Правда, уменьшится и число тех, кто сможет воспользоваться грядущими изменениями - будут выработаны более строгие критерии по идентификации субъектов предпринимательской деятельности.

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