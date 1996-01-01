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Два в работе и три в плане
О том, как идут работы на строящихся объектах и где еще появятся жилые дома в исполнении "Капитал Строй", рассказал генеральный директор компании Дмитрий Мокроусов.
- На какой стадии сейчас находятся текущие объекты компании?
- В третьем квартале 2008 г. будет сдан жилой дом на Леонова, 27 в районе Эгершельда. Весь комплекс строительных работ выполнен, и сейчас идет благоустройство придомовой территории. Квартиры готовятся к передаче нашим дольщикам.
На втором объекте - ул. Грибоедова, 46, в районе проспекта Красоты - все работы ведутся в соответствии с графиком. К концу марта была полностью выполнена коробка здания, и в настоящее время ведутся работы по кладке наружного контура стен. В августе планируем закончить работы по возведению второй части трехуровневой подземной парковки и к концу года приступим к монтажу фасада. Кстати, фасад будет очень красивым, так что дом станет визитной карточкой города.
- Какие еще объекты значатся в планах компании до конца текущего года?
- Мы планируем приступить к строительству жилого комплекса в районе 64-го микрорайона, который будет состоять из четырех объектов переменной этажности - от 9 до 16 этажей. Земля для этого объекта уже находится в нашей собственности, и компания занимается получением экспертизы проекта. Покупателям мы сможем предложить заключить договор долевого участия в строительстве согласно федеральному закону № 214 о долевом участии в строительстве.
В работе находятся еще два объекта. Сейчас компания получает экспертизу проекта 21-этажного жилого здания в районе 3-й Рабочей, а к концу этого года планируем получить полный пакет документов на строительство 19-этажного дома в районе Первой Речки.
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