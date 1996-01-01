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Рыбозавод на озере Ханка начал выпуск сазана и щуки
Рыбзавод на Ханке - крупнейшем пресноводном водоеме Приморского края - открыли вновь около двух лет тому назад. До этого пять лет он не работал. Запасы промысловых рыб в озере после бесконтрольных 90-х были подорваны настолько, что потребовались кардинальные меры. Промышленное рыболовство на озере было запрещено по инициативе ТИНРО-Центра, отслеживающего рыбные запасы.
Пять лет - срок вполне достаточный для их восстановления. Но то, что восстановить запасы в предполагаемом объеме не удалось, признают не только специалисты института. При этом все заинтересованные стороны называют одну и ту же причину - варварское браконьерство как с китайской стороны, так и с российской.
Когда принимали решение о закрытии озера для рыболовства, предполагали, что Китай поддержит инициативу и на своей стороне проведет подобные мероприятия. Но Китай отказался. В итоге озеро оказалось закрытым наполовину, причем половины эти фактически неравнозначны не только по площади акватории, но и по возможностям для рыболовства.
Российская акватория мелководная, здесь сосредоточена большая часть запасов рыбы, здесь же и нерестилища. Пограничники за эти годы сняли десятки километров рыболовных сетей, поставленных китайскими браконьерами. Были и задержанные иностранные граждане и даже уже отбывавшие наказание по решению суда. Но варварское браконьерство китайцев эти меры не остановили. Не меньший ущерб наносили и наши браконьеры.
Рыбинспекция за это время пережила несколько реорганизаций, что не лучшим образом сказалось на охране озера. Сегодня количество инспекторов на озере сократилось с 30 человек до 6. Рыбоохрана плохая на Ханке, признают специалисты, а местные жители говорят: "Ханка - дело темное".
И все же озеро в положенный срок открыли. Завод, сохранивший все свои помещения, производственные мощности, вновь заработал. Район, потерявший почти все свои промышленные предприятия за последние годы и приобретший взамен статус территории с высоким уровнем безработицы, получил более 20 рабочих мест, а ханкайцы, наконец, увидели в своих магазинах привычную и любимую рыбу.
Квоты на вылов рыбы ООО "Рыбозавод "Ханкайский" были предоставлены не большие - чуть больше 100 тыс. тонн. В общем раскладе ценных пород рыбы еще меньше, например, на белорыбицу выделено всего около 40 тыс. тонн. В былые времена общая цифра вылова достигала 600 тыс. тонн. Но, как объяснили в ТИНРО-Центре, увеличить квоту появится возможность тогда, когда пополнятся запасы рыбы. А пока интереса к зарыблению озера на российской стороне не проявляет никто.
Сегодня завод работает не на полную мощность и о рентабельности пока говорить не приходится. "Предприятие, наверное, еще с год будет находиться на дотации, - говорит владелец рыбозавода Валентин ЛАБОНИН. - 5 лет завод стоял, и это сказалось. Покупали дополнительно оборудование, моторы, сети, всю оснастку. Многие специалисты, старые рыбаки, которые хорошо знали озеро, где затоки теплой воды, где пути миграции рыбы и куда нужно ставить сети, уже ушли на пенсию, мы принимаем молодежь, которую еще надо учить".
Тем не менее предприятие, занимающееся традиционным рыболовством, все же намеренно уходит от торговли просто рыбой и приступает к выпуску продукции переработки. Для этого были приобретены несколько установок по копчению и вялению, и для озерной рыбы разработаны специальные стандарты таких продуктов. Теперь на рынок завод впервые предлагает сазана холодного копчения, верхогляда вяленного, щуку холодного копчения, балык и тешу и многое другое. А в самом Ханкайском районе в ближайших планах рыбзавода - открытие собственного специализированного магазина.
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