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Под шатром нарушений
Летние кафе, различного рода ларьки и купавы, которые носят сезонный характер, с наступлением лета стихийно, но прочно обосновались по всему Владивостоку. Набережная просто пестрит шатрами и палатками, предоставляющими любому желающему укрытие от палящего солнца, пиво, шашлык и иные продукты. Каким же образом должна оформляться сезонная мелкорозничная торговля и насколько санкционированный характер она носит в нашем городе?
На вопросы ДДГ "ЗР" ответила начальник отдела надзора за питанием населения управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Галина ЛАУХИНА.
- Как вообще осуществляется организация сезонной мелкорозничной торговли?
- Для того чтобы организовать такую деятельность, необходимо решить вопросы по отводу земельного участка. Таким образом, после представления заявления в Департамент земельных ресурсов и землеустройства Приморского края с просьбой предоставить земельный участок в аренду, в обязательном порядке должна быть проведена оценка земельного участка, на котором предполагается разместить то или иное предприятие. Оценивается возможность размещения объекта относительно размещения автомагистрали, наличия рядом сетей водоснабжения и канализации. После оформления договора аренды, управление Роспотребнадзора, проведя собственную оценку участка, выдает санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий размещения объекта на данном земельном участке.
- Какие моменты должны быть соблюдены в связи с ограниченностью условий?
- Объект должен четко определиться по ассортименту реализуемой продукции. Данные предприятия должны работать на очень ограниченном ассортименте, потому что условий нет, соблюдения по точности технологического процесса тоже нет, водоснабжения и канализации тоже нет. У них привозная вода, и, естественно, они должны обеспечивать подвоз и слив этой воды. Ограниченность самого пространства не позволяет установить много единиц холодильного и другого технологического оборудования. Таким образом, если объект решает делать шашлык, то у него должен быть один только шашлык и больше ничего. Обязательно ассортимент должен быть оформлен в бумажном варианте и утвержден руководителем предприятия.
Также должны быть решены следующие вопросы. Все эти предприятия, если это связано с реализацией шашлыков, шаурмы, должны опираться на базовое предприятие, на котором готовится сам полуфабрикат. Шашлык должен готовиться только при наличии древесного угля, отпуск должен производиться только в посуду разового пользования, рядом должны быть созданы условия для сбора и утилизации мусора.
- Какие требования предъявляются к сотрудникам летних кафе?
- Лица, которые осуществляют деятельность на данных предприятиях, в обязательном порядке должны пройти медицинское обследование, то есть у всех сотрудников должны быть личные медицинские книжки. Также они должны пройти курс гигиенической подготовки. Ещё одним необходимым условием является приобретение санитарной одежды и раздаточного инвентаря.
- Насколько санкционированный характер носят летние кафе в нашем городе?
- Деятельность существующих на данный момент в городе такого рода предприятий осуществляется в большей степени с нарушением требований санитарного законодательства, так как ассортимент намного расширен: то есть помимо шашлыка и шаурмы они жарят и беляши, и чебуреки, и блины. Наши проверки, проводимые с марта месяца, выявили, что 90% временных организаций общественного питания, которые располагаются на территории города Владивостока, осуществляют свою деятельность незаконно, носят несанкционированный характер и теоретически подлежат ликвидации.
- Какие принимаются меры?
- Мы проводили совместные рейды с прокуратурами районов города, с Управлением внутренних дел Приморского края - всю эту информацию мы выдали администрации города.
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