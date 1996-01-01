Особенности земельного налога

В Приморье ряды налогоплательщиков пополнили новые владельцы земли. По данным Управления ФНС России по Приморскому краю в 2007 г. количество юридических лиц, уплачивающих земельный налог, достигло 5 374. В общей совокупности им принадлежит 9 342 земельных участка, за которые они должны были сообща заплатить 724 310 руб.

Налогоплательщиков-граждан куда больше, их в базе налоговых органов содержится 242 954. Соответственно им на правах собственности принадлежит 269 206 земельных участков по краю, за которые в общей сложности за 2007 г. им начислили 48 931 руб.

Все дело в кадастре

Как следует из статистики, суммы земельного налога для граждан и для предприятий отличаются в разы. Объясняется это просто. Главное новшество, которое принесла глава 31 Налогового кодекса в 2006 г., состоит в том, что кадастровая стоимость стала основополагающим параметром для исчисления налога. Кроме того, в расчет берется стоимость земли, утвержденная на 1 января того года, за который уплачивается земельный налог.

В то же время, установленная цена на землю действительна в течение всего отчетного года. Если в этот период производилась переоценка, то на сумму платежей она не повлияет. Хотя о ежегодном изменении налога и стоимости речи не идет. Государственная кадастровая оценка проводится не чаще одного раза в три года и не реже одного раза в пять лет.

Налоговый кодекс определил верхнюю планку уплаты земельного налога следующим образом. Для земель, занятых жилищным фондом, личными подсобными хозяйствами, садово-огородными товариществами, установлен налог не более 0,3 % от кадастровой стоимости участка, для прочих - не более 1,5%.

Реальную ставку налога, которая может быть меньше максимальной, определяют местные власти (п. 1 ст. 394 НК), т.е. администрации городов и районов. Налоговые инспекции в свою очередь должны направить извещения об уплате земельного налога всем собственникам - физическим лицам соответственно кадастру (ст. 32 "Земельный налог" II часть Налогового кодекса) 15 сентября и 15 ноября, а предельный срок его уплаты 1 февраля следующего года. Стоимость умножают на ставку и делят на 100, в итоге получается та самая сумма земельного налога. Такая формула верна для 12 месяцев, т.е. целого года, за который начисляется налог. Нюансы также в том, что для расчета земельного налога необходимо знать также количество полных месяцев владения земельным участком в течение года.

В любом случае, если вы хотите сейчас знать, какова будет сумма земельного налога, необходимо в первую очередь стать собственником земли. Итак, в первую очередь будущий владелец земли (это относится и к жильцам многоквартирных домов) должен обратиться в Управление землеустройства администрации Приморского края. Именно там выдадут резолюцию о необходимости получения кадастрового плана и дальнейшего оформления земли в собственность. Затем потенциальный налогоплательщик должен направиться с официальным запросом в управление федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Приморскому краю или его территориальный отдел №11 по г. Владивостоку. Это официальный способ выяснения кадастровой стоимости.

Узнать кадастровую стоимость земельного участка можно и виртуально, на сайте Федерального агентства кадастра объектов недвижимости России (www.kadastr.ru), где опубликована сводная таблица максимальных и минимальных кадастровых цен на землю в каждом регионе. Однако следует помнить, что такая информация юридической силы не имеет.

На сайте прямо указано, что данная информация носит экспериментальный характер. Заметим, что и Приморский край там фигурирует. Например, в районе Берегового (Владивосток) кадастровая стоимость участка в 6 соток, расположенного в садовых и дачных поселках (где земля имеет сельскохозяйственное назначение, ставка 0,3%), оценивается в 11 112 руб. (за весь участок). А налог на 6 соток земли здесь составляет 33 руб. в год. Владельцам участков с назначением земли под гаражные кооперативы, площадь которых чуть более 800 кв. м, придется уплатить 1 466 руб. в год по ставке 0,7%, т.к. кадастровую стоимость такого участка во Владивостоке оценили в 209 370 руб.

В краевом центре есть прецеденты, когда гражданам на правах собственности принадлежат большие участки земли, которые облагаются по ставке 1,5%. Земельный налог в таких случаях составляет порой более 500 тыс. руб. в год.

А ТСЖ и ныне там

Еще ни одно ТСЖ, ни один собственник квартиры в многоквартирном доме Приморья не стал собственником земли в равной доле с соседями, а значит, не стал плательщиком земельного налога. Пока даже с полным пакетом документов представителей ТСЖ разворачивают. Эта ситуация усложняется тем, что федеральные законы, которые внесли поправки в кодексы, не учитывают всех нюансов, которые скрывает в себе земельный вопрос. Даже при оформленном кадастровом участке, определении его стоимости, не ясно, как быть с лестничными пролетами в домах, извините, колясочными, чердаками, подвалами. По мнению местных властей, эти территории должны принадлежать муниципалитету.

Как удалось выяснить ДДГ "ЗР", не менее сложная обстановка сложилась в Приморье и в разделении придомовой территории. Остается неизвестным, каким образом определить границы на тех же бельевых площадках, стояночных местах возле жилых массивов. Эта территория подчас принадлежит нескольким домам. В советское время никто и не предполагал раздавать асфальтовые дорожки вокруг домов. На неофициальном уровне чиновники советуют не торопиться с этим вопросом, поскольку кроме головной боли он ничего не принесет.

Но есть и другая сторона проблемы. Буквально неделю назад Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости изложило свою позицию о собственности на землю в многоквартирном доме (Письмо ВК/2657 от 20.06.2008 "О кадастровом учете земельных участков под многоквартирными домами"). Таким образом, право на общее имущество многоквартирного дома, включая земельный участок, возникает вне зависимости от государственной регистрации права долевой собственности на общее имущество многоквартирного дома. Проведение государственного кадастрового учета автоматически наделяет жителей собственностью.

Но в любом случае о земельном налоге с участников ТСЖ во Владивостоке уже речи не идет. Как уточнила для читателей "ЗР" начальник отдела работы с налогоплательщиками по Фрунзенскому району г. Владивостока Светлана ШЕВЧЕНКО, в краевом центре данный налог был отменен в 2007 г. для физических лиц - собственников жилья в многоквартирных домах, в котором создано товарищество, жилищный кооператив и др., а также для самих ТСЖ.