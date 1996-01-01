Разведка aутстаффингом

Лизинг персонала продолжает набирать обороты и приобретает все большую популярность среди крупных российских компаний. Дальний Восток постепенно тоже привыкает к новой услуге. И хотя слишком широкого распространения она пока не получила, эксперты кадрового рынка считают, что именно за этой технологией будущее, поскольку она позволяет компаниям регулировать штатную численность, снижать административную и бухгалтерскую нагрузку на собственный персонал, а также концентрироваться на развитии ключевого персонала.

Лизинг персонала на российскую почву привнесли иностранные компании. Осваиваясь на новом рынке, они не хотели принимать на себя риски, связанные с введением в штат большого числа работников. Поэтому сотрудники, привлекаемые для различных проектов, рекламных акций, а также офисный и обслуживающий персонал, часто принимались на временной основе. Сегодня потребность в этой услуге возникает, если компания имеет ограничения по численности персонала, намерена сократить штатную численность без потери квалифицированных кадров или планирует нанять работников в регионах, не открывая при этом представительств.

Под общим понятием "лизинг персонала" кроется несколько разновидностей привлечения кадров: аутстаффинг, аутсорсинг, стаф лизинг, подбор временного персонала. Каждая из этих услуг имеет свою особенность. Так, аутстаффинг подразумевает вывод за штат и оформление уже имеющихся сотрудников в штат агентства-провайдера. На аутсорсинг, как правило, отдают деятельность, не являющуюся для компании-заказчика основной (например, уборка, охрана). Стаф лизинг - это привлечение персонала на срок от трех месяцев до нескольких лет, подбор временного персонала - предоставление работников на срок от одного дня до 2-3 месяцев.

Рынок только формируется Первооткрывателем этой услуги на Дальнем Востоке стала компания АНКОР. Долгое время она была единственной, предоставляющей услуги лизинга. Сегодня количество игроков на этом рынке возросло. Но произошло это в основном за счет прихода в регион сетевых рекрутинговых компаний российского и международного масштаба. Дальневосточные кадровые агентства не торопятся осваивать новую услугу. В первую очередь это связано с несовершенством административно-правовой базы - российское трудовое законодательство не предусматривает лизинговых отношений в сфере найма рабочей силы, хотя и не запрещает их. Во-вторых, спрос на услугу пока не настолько высок, чтобы вызвать бурный рост предложений на этом рынке. Хотя, согласно законам рынка, когда спрос растет, появляется и предложение. Например, на Сахалине в связи с реализацией нефтегазовых проектов такой спрос возник. И результат не заставил себя долго ждать - сегодня здесь есть специализированная компания по оказанию аутсорсинговых услуг "Джи Пи Проджект". Компания предоставляет технические и административные услуги, а также услуги переводчиков на глобальные проекты для нефтегазовых компаний, работающих на Сахалинском шельфе. Но реальный спрос на лизинг персонала в Дальневосточном регионе пока в зачаточном состоянии. "Запрос на эту услугу исходит в основном от иностранных компаний известных мировых брендов, имеющих свои филиалы и представительства в ДВ регионе, - говорит координатор лизинговых проектов АНКОРа во Владивостоке Светлана РАДЬКО. - Наши предприятия только-только перешли на новый уровень работы с человеческими ресурсами, и далеко не все". В Хабаровске лизинг персонала тоже развивается довольно медленно. И здесь тоже основными потребителями этой услуги являются иностранные компании. Хотя Екатерина ЧЕРГЕЙКО, координатор лизинговых проектов АНКОРа в Хабаровске отмечает, что в последние годы интерес российских предприятий к услугам лизинговых провайдеров растет. Кто востребован Постепенно расширяется и список позиций, которые выводят за штат или отдают на аутсорсинг. Если раньше это был в основном административный и бухгалтерский персонал, то сегодня, по словам Светланы Радько, наиболее распространенными позициями являются торговый представитель, мерчандайзер, промоутер, секретарь, администратор, бухгалтер участка, специалист по логистике, уборщик, комплектовщик, грузчик и др. Таким образом, компании стараются вывести из штата все непрофильные функции. Различаются позиции и от вида лизинга. По словам участников рынка, за штат выводят свой, уже проверенный персонал, который сама компания по тем или иным причинам не может держать у себя в штате. На временной основе чаще всего приглашают административный и обслуживающий персонал для проведения выставок, конференций, промо-акций. При подборе временного персонала на массовые проекты существует определенная сезонность. По словам Екатерины Чергейко, наибольшую потребность во временном персонале отмечают перед новогодними праздниками и летом, в период отпусков. Перспективы радуют О перспективах этого вида услуг все опрошенные "ДК" эксперты говорят с оптимизмом - подобными услугами пользуются крупные компании во всем мире и нисколько не жалеют об этом. В Дальневосточном регионе также есть все предпосылки для использования новых форм работы с персоналом. Однако и определенные преграды для быстрого развития лизинга все-таки имеются. "Практика применения технологий аутсорсинга, лизинга, аутстаффинга и др. очень мала, к ней прибегают единицы предприятий, - говорит Екатерина Чергейко. - Такое недоверие вызвано, прежде всего, недостатком информации о позитивном опыте применения названных технологий на российских предприятиях. Кроме этого, сами предприятия еще не готовы отдавать управление своим самым ценным на сегодняшний день активом на сторону. Хотя полезность лизинговых схем не отрицают - ведь не зря продвинутые предприятия, не связанные ограничениями со стороны управляющих компаний, сами открывают дополнительные юридические лица для использования лизинговых и аутстаффинговых схем работы". Хотя рекрутеры отмечают, что интерес к данной теме постепенно растет и у местных компаний - от них поступает все больше звонков. Правда, пока они все больше разведывательного характера.