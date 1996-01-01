Простые деньги для малого бизнеса

В последние несколько лет в России много сказано о системе поддержки малого и среднего бизнеса, предпринимателей, которые решились на столь ответственный и одновременно рискованный шаг, как открытие собственного дела. ОАО "Промсвязьбанк", понимая, что за малым и средним бизнесом будущее, предложило целый ряд кредитных программ, учитывающих особенности этого сектора отечественной экономики.

О потребностях рынка, предпринимателях и их кредитовании "ДК" беседует с заместителем управляющего Владивостокским филиалом ОАО "Промсвязьбанк" Дмитрием КУРГУЗКИНЫМ.

- Дмитрий Александрович, ваш банк уже предложил в регионах России программу по малому и среднему бизнесу, сейчас Промсвязьбанк выходит и на рынок Приморья. Насколько востребованы такие специализированные продукты?

- Наши исследования показали, что сейчас потребности малых и средних предприятий в финансировании далеки от удовлетворения. Для нормальной работы им требуются десятки миллиардов долларов в год, а, как признают сами компании, удается получить в виде кредитов в два раза меньше необходимого. Не нужно забывать и о том, что ежегодно в армию предпринимателей вливаются десятки тысяч человек. Поэтому спрос есть, и он будет только возрастать.

- Какие подходы использовал Промсвязьбанк при создании новых продуктов для МСБ?

- Мы создали "портрет потенциального заемщика", внимательно отнеслись к его нуждам, желаниям и возможностям. Абсолютно ясно, что малый и средний бизнес - совсем не однородная группа, и предъявлять одни и те же требования к заемщику, которому требуется 300 тыс. руб., и предприятию, которому нужно 30-40 млн руб., как минимум неправильно.

- Кого Промсвязьбанк считает своим потенциальным клиентом?

- Мы выделили несколько основных групп, для которых и разработали наши предложения. Первая группа - это компании, которым требуется финансирование в размере от 300 тыс. до 1 млн руб., для них создан продукт "Кредит-Первый" (беззалоговый), вторая - тем, кому нужен кредит от 600 тыс. до 3 млн руб. - для них разработан "Кредит-Первый" (залоговый). В данном случае речь идет, прежде всего, о кредите самому владельцу бизнеса на развитие предприятия: приобретение товаров для перепродажи, покупку автотранспорта, торгового оборудования и т. п. "Кредит-Бизнес" позволяет получить ссуду в размере от 3 до 9 млн руб. Для клиентов, которых можно отнести к сегменту среднего бизнеса, мы разработали программу "Кредит-Инвест", предусматривающую финансирование от 9 до 45 млн руб. Программы уже доказали свою эффективность в других регионах (кредитный портфель всего за несколько месяцев перевалил за 1,5 млрд руб.), мы надеемся на хороший результат и в Приморском крае.

Более того, сегодня мы предложили три новых продукта, значительно расширяющих возможности самых разных компаний. Так, например, с помощью программы "Кредит-Транспорт" можно приобрести автомобильную технику стоимостью от 150 тыс. до 30 млн руб. При этом она может быть оформлена в собственность частного лица. Другая интересная новинка - "Кредит-Овердрафт" - краткосрочное (до 30 дней) кредитование расчетного счета без залога, размер во многом определяется оборотами по расчетному счету. То есть если предпринимателю нужны деньги для оперативного закрытия платежных разрывов, "Кредит-Овердрафт" - оптимальный вариант. Сумма кредита - от 1 до 15 млн руб. Овердрафт погашается автоматически в момент поступления средств на расчетный счет клиента, что позволяет значительно экономить на обслуживании долга.

Интересен продукт с упрощенной схемой рассмотрения "Кредит-Оборот" (с залоговым обеспечением): банк может предоставить на несколько месяцев до 45 млн руб. Главной особенностью продукта является возможность получить кредит, сумма которого может значительно превышать среднемесячный оборот выручки от реализации по банковским счетам компании.

- Часто бизнесмены говорят о том, что условия, предъявляемые банками, оказываются для них непосильными?

- Основным нашим преимуществом является гибкость в решении проблемы обеспечения: некоторые кредиты выдаются без залога (до 1 млн руб.), другие предусматривают частичный залог, то есть воспользоваться ими можно даже при низкой капитализации бизнеса, когда, как говорится, все деньги в обороте, и заложить нечего.

- Какие параметры вы определили для различия среднего и малого бизнеса?

- Мы относим к малому бизнесу компании с ежемесячным оборотом до 10 млн руб., а к среднему - с оборотом от 10 млн руб, т. е. для нашего региона это хорошо стоящие на ногах, давно работающие предприятия.

- Дмитрий Александрович, какие следующие шаги вы наметили для развития предпринимательства?

- В ближайшем будущем запускаем специальные продукты, призванные решать конкретные потребности, - кредит под приобретаемую коммерческую недвижимость, депозитные продукты для МСБ, готовим партнерские программы. Мы хотим строить долгосрочные партнерские отношения с предпринимателями, и не только как банк, который дает кредиты для малого и среднего бизнеса, но и как надежный партнер, готовый понять его проблемы и предложить их эффективное решение.