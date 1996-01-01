"Русский вольфрам" дождался помощи

Доведенные до отчаяния работники филиала ООО "Русский вольфрам" (п. Светлогорье Пожарского района), три месяца не получающие зарплату, объявили голодовку 16 июня. Правда, уже через день после вмешательства в ситуацию губернатора Сергея ДАРЬКИНА началось погашение долга по зарплате работникам местного филиала "Русского вольфрама", о чем сообщил пресс-секретарь губернатора Михаил ПОЛУСМАК.

Сергей Дарькин лично побывал в Светлогорье, встретился с людьми. Оказалось, что с марта этого года должность директора филиала поочередно занимали три человека, проживающие в Москве. По распоряжению Дарькина из краевого бюджета в качестве материальной поддержки работников ООО "Русский вольфрам" каждому из них (а это около 300 человек) будет выделено по 7 тыс. руб. Также по решению Сергея Дарькина детей работников предприятия обеспечат бесплатными путевками в оздоровительные центры края. У губернатора на днях состоялся телефонный разговор с одним из собственников "Русского вольфрама". Владелец предприятия заверил, что в ближайшее время на выплату зарплаты (долг по ней за три месяца 3 млн руб.) и задолженности по налогам будет направлено 20 млн руб.

В то же время Федерация профсоюзов края, ранее объявившая сбор пожертвований в пользу голодающих работников филиала "Русского вольфрама", отправила в п. Светлогорье грузовик с гуманитарной помощью - продуктами питания (крупами, макаронами, сахаром, маслом и консервами). Кроме того, сотрудникам предприятия будут переданы собранные в ходе сбора пожертвований от приморцев 220 тыс. руб.