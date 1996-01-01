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"Русский вольфрам" дождался помощи

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Доведенные до отчаяния работники филиала ООО "Русский вольфрам" (п. Светлогорье Пожарского района), три месяца не получающие зарплату, объявили голодовку 16 июня. Правда, уже через день после вмешательства в ситуацию губернатора Сергея ДАРЬКИНА началось погашение долга по зарплате работникам местного филиала "Русского вольфрама", о чем сообщил пресс-секретарь губернатора Михаил ПОЛУСМАК.

Сергей Дарькин лично побывал в Светлогорье, встретился с людьми. Оказалось, что с марта этого года должность директора филиала поочередно занимали три человека, проживающие в Москве. По распоряжению Дарькина из краевого бюджета в качестве материальной поддержки работников ООО "Русский вольфрам" каждому из них (а это около 300 человек) будет выделено по 7 тыс. руб. Также по решению Сергея Дарькина детей работников предприятия обеспечат бесплатными путевками в оздоровительные центры края. У губернатора на днях состоялся телефонный разговор с одним из собственников "Русского вольфрама". Владелец предприятия заверил, что в ближайшее время на выплату зарплаты (долг по ней за три месяца 3 млн руб.) и задолженности по налогам будет направлено 20 млн руб.

В то же время Федерация профсоюзов края, ранее объявившая сбор пожертвований в пользу голодающих работников филиала "Русского вольфрама", отправила в п. Светлогорье грузовик с гуманитарной помощью - продуктами питания (крупами, макаронами, сахаром, маслом и консервами). Кроме того, сотрудникам предприятия будут переданы собранные в ходе сбора пожертвований от приморцев 220 тыс. руб.

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