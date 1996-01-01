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Харбинские итоги

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Приморье представляли около двадцати компаний - транспортные, туристические, ресторанные, лесо- и агропромышленные, а также предприятия пищевой промышленности. По традиции в рамках выставки прошли "Дни российского бизнеса" (в частности, презентация Приморья). Представители ведущих отраслей экономики и органов власти Приморского края и провинции Хэйлунцзян обсудили перспективы сотрудничества.

"Мы участвуем в этой выставке уже третий раз, - говорит главный инженер ООО "Хлебный дом" Александр ФЕДОРЕНКО. - Цель - найти надежного партнера для создания совместного производства на территории КНР. У китайцев наша продукция - ржано-пшеничный, зерновой и низкокалорийный хлеб - пользуется спросом. Интерес к проекту со стороны китайских бизнесменов также очевиден: по окончании выставки уже намечен ряд встреч".

По данным Администрации Приморского края, результатом Харбинской выставки стали 18 подписанных контрактов общей суммой $ 1,29 млрд. Общий же товарооборот России с Китаем в январе-апреле 2008 года, по информации ГТУ КНР, составил $ 17 604 552 тыс., в т.ч. экспорт России - $ 8 491 494 тыс., импорт - 9 113 058 тыс. При этом Россия занимает 9-е место после США, Японии, Гонконга, Республики Корея, Тайваня, Германии, Индии и Австралии.

"Если несколько лет назад основными участниками Харбинской ярмарки были Россия, Япония и Южная Корея, то сегодня приезжает все больше европейцев, - делится наблюдениями зам. начальника экономического отдела Торгового представительства РФ в КНР Андрей ЗЕЛИН. - Число же российских участников явно уменьшилось, по сравнению с 2006-м - Годом России в Китае.

Впрочем, основное назначение выставки, на мой взгляд, заключается не только в подписании контрактов, но и в том, чтобы показать Китаю, что Россия сегодня активно развивается. Если мы хотим осваивать китайский рынок, то должны менять содержательную сторону российского экспорта в КНР, более 95 % которого приходится на энергоносители, лес, удобрения, сталь и морепродукцию. В то время как доля машинотехнической продукции - всего 1,3 %. (Сравните: более 30 % китайского экспорта - это оборудование и автомобили, электроника и бытовая техника). И если российские компании ждут, что китайцы будут выходить на них самостоятельно, стремясь купить что-либо, помимо нефти, газа, морепродуктов и круглого леса, то зря надеются. Они сами должны выходить на китайский рынок, посещая подобные выставки и предлагая качественные и высокотехнологичные продукты.

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