Почта станет авиа

Генеральный директор ФГУП "Почта России" Андрей КАЗЬМИН и генеральный директор ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" Валерий ОКУЛОВ подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как рассказала "ЗР" Светлана ДМИТРИЧЕНКО, руководитель группы по связям с общественностью УФПС Приморского края - филиала ФГУП "Почта России", Национальный почтовый оператор Почта России и крупнейший российский авиаперевозчик Аэрофлот планируют координировать свои действия, направленные на удовлетворение спроса на доставку почты авиатранспортом (особенно в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока), развивая сеть авиамаршрутов и используя соответствующие типы воздушных судов. Документ предусматривает также увеличение объема перевозки почты на воздушных судах Аэрофлота, его дочерних предприятий и партнеров по альянсу SkyTeam.